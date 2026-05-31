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Arsenal le fait vomir, cette légende anglaise dit merci au PSG

Ligue des Champions31 mai , 19:00
parNathan Hanini
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Le Paris Saint-Germain a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive ce samedi soir. Le club de la capitale a dû patienter jusqu’à la séance de tirs au but pour disposer d’Arsenal. La prestation des Gunners a vivement été critiquée par Jamie Carragher
Pour le dernier match de club de la saison, le Paris Saint-Germain a disposé d'Arsenal en finale de la Ligue des champions ce samedi soir à Budapest. Une prestation aboutie de la part des hommes de Luis Enrique qui remportent une deuxième Ligue des champions consécutive. Après avoir cartonné l’Inter Milan (5-0) la saison passée, le club de la capitale a dû attendre les tirs au but pour venir à bout du champion d’Angleterre. Une finale qui n’a pas emballé la plupart des suiveurs au vu du jeu minimaliste proposé par Mikel Arteta.

Carragher allume Mikel Arteta

Après la rencontre Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots sur la prestation des Gunners. L’ancien joueur de Liverpool désormais consultant pour CBS et Sky Sports n’a pas apprécié le plan de jeu proposé par le club anglais. « C'est peut-être la pire prestation que j'aie jamais vue en finale de Ligue des champions. Honnêtement, Arsenal a joué comme Getafe pendant 120 minutes. Quatre-vingt-dix minutes à se replier en défense, puis trente minutes supplémentaires à se replier encore plus. J'ai attendu en vain qu'ils fassent preuve d'un peu d'ambition, d'un peu de courage, mais leur tactique semblait évidente : survivre, survivre, survivre et espérer que David Raya remporte la séance de tirs au but. C'est la finale de la Ligue des champions, pas un match de relégation. On ne peut pas passer deux heures à défendre sa propre surface et s'attendre à ce que les gens saluent cela comme un coup de génie tactique, » a souligné le vainqueur de la Ligue des champions 2005.
« Pour moi, c’est l’une des pires performances jamais vues en finale de cette compétition, » a-t-il appuyé pour conclure. Les supporters des Gunners vont tout de même retenir une belle saison. Le club londonien a su déjouer la malédiction pour remporter la Premier League 22 ans après le dernier sacre de 2004.

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Derniers commentaires

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Carragher a raison , arsenal c'est la risée, quand on fait une finale on montre autre chose que ça

L'UEFA donne 300 millions d'euros au PSG

Mais malheureusement c est pas le cas ....moi je préfère le PARC qu un stade de 80 000 ou plus meme si il serait plein

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Cheh. J’ai pas oublié sa décla totalement injustifiée.

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le seul fond te concernant c'est celui que tu touches à chacun de tes commentaires. ps: Merci d'avoir remis tes petites images pour prouver ce que je disais.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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