Arsenal le fait vomir, cette légende anglaise dit merci au PSG

Le Paris Saint-Germain a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive ce samedi soir. Le club de la capitale a dû patienter jusqu’à la séance de tirs au but pour disposer d’Arsenal. La prestation des Gunners a vivement été critiquée par Jamie Carragher

Pour le dernier match de club de la saison, le Paris Saint-Germain a disposé d'Arsenal en finale de la Ligue des champions ce samedi soir à Budapest. Une prestation aboutie de la part des hommes de Luis Enrique qui remportent une deuxième Ligue des champions consécutive. Après avoir cartonné l’Inter Milan (5-0) la saison passée, le club de la capitale a dû attendre les tirs au but pour venir à bout du champion d’Angleterre. Une finale qui n’a pas emballé la plupart des suiveurs au vu du jeu minimaliste proposé par Mikel Arteta.

Carragher allume Mikel Arteta

Après la rencontre Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots sur la prestation des Gunners. L’ancien joueur de Liverpool désormais consultant pour CBS et Sky Sports n’a pas apprécié le plan de jeu proposé par le club anglais. « C'est peut-être la pire prestation que j'aie jamais vue en finale de Ligue des champions. Honnêtement, Arsenal a joué comme Getafe pendant 120 minutes. Quatre-vingt-dix minutes à se replier en défense, puis trente minutes supplémentaires à se replier encore plus. J'ai attendu en vain qu'ils fassent preuve d'un peu d'ambition, d'un peu de courage, mais leur tactique semblait évidente : survivre, survivre, survivre et espérer que David Raya remporte la séance de tirs au but. C'est la finale de la Ligue des champions, pas un match de relégation. On ne peut pas passer deux heures à défendre sa propre surface et s'attendre à ce que les gens saluent cela comme un coup de génie tactique, » a souligné le vainqueur de la Ligue des champions 2005.