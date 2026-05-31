Nice met 4-1 à l'ASSE et prend officiellement la parole

Après une saison ratée, l’OGC Nice veut repartir sur des nouvelles bases en vue de l’été. Les Aiglons ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux à l’allure de mea culpa.

L’OGC Nice s’est fait peur jusqu’au bout de cette saison de Ligue 1 . Barragiste pour tenter de rallier la phase de ligue de la Ligue des champions, les Aiglons ont vécu un exercice 2025-2026 compliqué. Barragiste à l’issue de la saison de Ligue 1, le club de la Côte d’Azur a su disposer de l’AS Saint-Etienne lors du match retour à l’Allianz Riviera (4-1). Après un match nul soporifique à l’aller, les hommes de Claude Puel ont fait le travail au retour. Mais désormais tout est à reconstruire pour le quadruple champion de France. Après une saison ratée, l’ OGC Nice doit repartir sur de nouvelles bases tant sur le plan sportif qu’au niveau de l’organigramme.

Nice s’excuse

Sur ses canaux officiels, le club a publié un communiqué pour faire le bilan de cette saison difficile. « Dans un premier temps, les Aiglons remercient leurs supporters pour le soutien cette saison. Le Club tient également à remercier sincèrement l'ensemble de ses supporters pour leur fidélité, leur passion et leur soutien indéfectible tout au long de cette saison extrêmement difficile. Même dans les moments les plus compliqués, vous avez continué à accompagner l'équipe, à défendre nos couleurs et à porter haut les valeurs de l'OGC Nice. »

Par la suite, le Gym n’hésite pas à faire son mea culpa sur les mauvais choix de la saison. « Nous n'avons pas été à la hauteur des ambitions, des exigences et des attentes que l'OGC Nice doit se fixer. Nous savons que cette saison a généré beaucoup de frustration, d'incompréhension et de déception [...] Nous devons désormais regarder la réalité en face et tirer toutes les leçons de cet exercice. Dès aujourd'hui, toutes les dimensions du projet seront analysées avec lucidité afin de permettre au Club de retrouver les fondations solides, l'identité forte et l'ambition cohérente qui doivent être les siennes, écrit le club de la Côte d’Azur sur ses réseaux sociaux. » Désormais, Nice doit trouver son nouveau directeur sportif après l’imbroglio Grégory Lorenzi. Claude Puel de son côté pourrait poursuivre son aventure sur le banc la saison prochaine.