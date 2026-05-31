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Indice UEFA : Le PSG met la pression à l'OL, l'OM et compagnie

PSG31 mai , 17:20
parGuillaume Conte
7
Le PSG a fait le maximum pour pousser l'indice UEFA de la France cette saison. Cela n'a pas suffi pour atteindre les sommets. Aux autres clubs de suivre.
La saison de Coupe d’Europe est désormais terminée avec la victoire du PSG sur Arsenal. Les clubs anglais sont passés tout proche du « perfect » après les succès de Crystal Palace (C4) et Aston Villa (Europa League). L’Angleterre termine très logiquement en tête du classement de la saison, avec 28,680 points, loin devant l’Espagne qui a été portée par le Rayo Vallecano et dans une moindre mesure par ses ténors habituels.

Le PSG sauve l'honneur, mais la France termine 6e

L’Allemagne, le Portugal et l’Italie suivent, et la France n’a pas réussi à remonter au-delà de la 6e place. Malgré les efforts du PSG, qui cumule 40,5 points sur cette saison européenne, les clubs de l’hexagone termine à 0,7 unité de l’Italie et concèdent au final deux points de retard sur le Portugal.
Classement de l’indice UEFA de la saison
  1. Angleterre 28,680
  2. Espagne 22,093
  3. Allemagne 21,785
  4. Portugal 20,5
  5. Italie 19,000
  6. France 18,321
  7. Pologne 14,200
  8. Grèce 12,250
  9. Danemark 12,250
  10. Chypre 12,156
A noter, et c’est assez inquiétant, que le PSG est vraiment seul au monde en ce qui concerne les points rapportés à la France à l’indice UEFA. En effet, le club de la capitale représente quasiment le double du premier club tricolore, Strasbourg ayant participé pour 23 points, contre 22 pour l’OL. Pour le reste, Monaco et Lille ont été décevants, l’OM n’a mis que 12 points de côté et Nice a encore une fois été catastrophique. Un réveil est demandé si la France veut un jouer aller plus haut, et éviter le retour d'un Portugal qui marche fort.
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Carragher a raison , arsenal c'est la risée, quand on fait une finale on montre autre chose que ça

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Mais malheureusement c est pas le cas ....moi je préfère le PARC qu un stade de 80 000 ou plus meme si il serait plein

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Cheh. J’ai pas oublié sa décla totalement injustifiée.

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le seul fond te concernant c'est celui que tu touches à chacun de tes commentaires. ps: Merci d'avoir remis tes petites images pour prouver ce que je disais.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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