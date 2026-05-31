Indice UEFA : Le PSG met la pression à l'OL, l'OM et compagnie

Le PSG a fait le maximum pour pousser l'indice UEFA de la France cette saison. Cela n'a pas suffi pour atteindre les sommets. Aux autres clubs de suivre.

La saison de Coupe d’Europe est désormais terminée avec la victoire du PSG sur Arsenal. Les clubs anglais sont passés tout proche du « perfect » après les succès de Crystal Palace (C4) et Aston Villa (Europa League). L’Angleterre termine très logiquement en tête du classement de la saison, avec 28,680 points, loin devant l’Espagne qui a été portée par le Rayo Vallecano et dans une moindre mesure par ses ténors habituels.

Le PSG sauve l'honneur, mais la France termine 6e

L’Allemagne, le Portugal et l’Italie suivent, et la France n’a pas réussi à remonter au-delà de la 6e place. Malgré les efforts du PSG, qui cumule 40,5 points sur cette saison européenne, les clubs de l’hexagone termine à 0,7 unité de l’Italie et concèdent au final deux points de retard sur le Portugal.

Classement de l’indice UEFA de la saison

Angleterre 28,680 Espagne 22,093 Allemagne 21,785 Portugal 20,5 Italie 19,000 France 18,321 Pologne 14,200 Grèce 12,250 Danemark 12,250 Chypre 12,156

A noter, et c’est assez inquiétant, que le PSG est vraiment seul au monde en ce qui concerne les points rapportés à la France à l’indice UEFA. En effet, le club de la capitale représente quasiment le double du premier club tricolore, Strasbourg ayant participé pour 23 points, contre 22 pour l’OL. Pour le reste, Monaco et Lille ont été décevants, l’OM n’a mis que 12 points de côté et Nice a encore une fois été catastrophique. Un réveil est demandé si la France veut un jouer aller plus haut, et éviter le retour d'un Portugal qui marche fort.