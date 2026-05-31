Vladimir Petkovic

CdM 2026 : L'Algérie dévoile sa liste, Kebbal absent

Mondial 202631 mai , 17:25
parHadrien Rivayrand
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Elle était très attendue, la voici enfin. Ce dimanche, l'Algérie a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
À noter les absences remarquées d'Ilan Kebbal et d'Ismaël Bennacer. En revanche, Luca Zidane figure bien dans la sélection et participera à l'aventure avec les Fennecs.
Début de la compétition le 17 juin face à l'Argentine pour les Fennecs.
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Cheh. J’ai pas oublié sa décla totalement injustifiée.

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Le seul fond te concernant c'est celui que tu touches à chacun de tes commentaires. ps: Merci d'avoir remis tes petites images pour prouver ce que je disais.^^

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Mais l'agrandir à 60 000 c'est possible ...

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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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