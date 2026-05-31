CdM 2026 : L'Algérie dévoile sa liste, Kebbal absent

Elle était très attendue, la voici enfin. Ce dimanche, l'Algérie a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

À noter les absences remarquées d'Ilan Kebbal et d'Ismaël Bennacer. En revanche, Luca Zidane figure bien dans la sélection et participera à l'aventure avec les Fennecs.

Début de la compétition le 17 juin face à l'Argentine pour les Fennecs.