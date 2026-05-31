Kvaratskhelia énorme avec le PSG
Le Ballon d'Or 2026 vers Kvaratskhelia

PSG : Kvaratskhelia joueur de la saison en Ligue des champions

PSG31 mai , 17:31
parHadrien Rivayrand
8
Khvicha Kvaratskhelia dans l'histoire. En plus d'avoir remporté une deuxième Ligue des champions de suite, le Géorgien a aussi été nommé meilleur joueur de cette édition 2025-2026.
Il aura marqué 10 buts lors de cette campagne inoubliable pour lui et les siens.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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