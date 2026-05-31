McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM
Stéphane Richard et Frank McCourt - OM

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

OM31 mai , 12:20
parClaude Dautel
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Frank McCourt n'est pas décidé à vendre l'OM, et cela même si l'homme d'affaires américain a tout de même reconnu que le club phocéen lui avait coûté beaucoup plus cher qu'il ne le pensait lorsqu'il a racheté Marseille à Margarita Louis-Dreyfus.
Il y a quelques mois, la presse a relayé une information sur l'appétit financier de Frank McCourt s'il devait vendre l'Olympique de Marseille. Déterminé à récupérer les 700 millions qu'il a dépensés dans le club depuis qu'il a racheté, le Bostonien faisait savoir qu'il ne vendrait pas l'OM à moins d'un milliard d'euros. Un prix que McCourt jugeait normal, même si les observateurs étaient sidérés par l'appétit financier de l'homme d'affaires américain. Depuis, il se dit que Frank McCourt souhaite seulement faire venir un investisseur, signe que le prix réclamé pour vendre l'Olympique de Marseille est surréaliste. Un avis qui est confirmé par le site spécialisé Football Benchmark, lequel s'est penché sur la valeur des clubs européens. Si le PSG écrase logiquement les autres clubs de Ligue, puisque la valeur des doubles champions d'Europe est estimée à 4,5 milliards d'euros, un tarif calculé avant la victoire contre Arsenal qui va doper les comptes de Paris, l'OM est le deuxième club français en matière de valorisation.

McCourt doit remettre les pieds sur terre

Cependant, le média ne positionne pas réellement l'Olympique de Marseille a la valeur estimée par Frank McCourt. En effet, les spécialistes estiment que le club phocéen vaut 667 millions d'euros, et pas plus. Un prix qui place l'OM en deuxième position, mais également à la 24e place en Europe, tandis que Lille, 30e, a assaini ses comptes et va jouer la prochaine Ligue des champions, a une valeur tournant autour de 500 millions d'euros. Pour le propriétaire de l'OM, c'est forcément une estimation douloureuse, même si Football Benchmark a augmenté de 12% sa valorisation du club phocéen en seulement un an. Pour l'instant, Stéphane Richard doit remettre de l'ordre dans les comptes et l'organisation de Marseille après une année noire. La nomination de Grégory Lorenzi est un premier pas vers le retour au calme de l'OM sur le mercato, après les folles années Longoria, et si celle de Bruno Genesio se confirme, alors Frank McCourt pourra de nouveau respirer.
A voir si ensuite, le propriétaire procède à cette remise en état de l'Olympique de Marseille pour mieux vendre son club, ou attirer un investisseur qui sera rassuré par le fonctionnement de l'OM. Seul le Bostonien a la réponse à cette question qui agite les supporters phocéens depuis bien des années. Mais la vente à 1 milliard d'euros, Franck McCourt peut l'oublier.
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Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Et pourtant, on finit 4eme, grâce à lui... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longue de la bénédiction qu'est cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
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17
Nantes
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18
Metz
173438233276-44

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