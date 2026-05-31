L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Frank McCourt n'est pas décidé à vendre l'OM, et cela même si l'homme d'affaires américain a tout de même reconnu que le club phocéen lui avait coûté beaucoup plus cher qu'il ne le pensait lorsqu'il a racheté Marseille à Margarita Louis-Dreyfus.

Il y a quelques mois, la presse a relayé une information sur l'appétit financier de Frank McCourt s'il devait vendre l'Olympique de Marseille. Déterminé à récupérer les 700 millions qu'il a dépensés dans le club depuis qu'il a racheté, le Bostonien faisait savoir qu'il ne vendrait pas l'OM à moins d'un milliard d'euros. Un prix que McCourt jugeait normal, même si les observateurs étaient sidérés par l'appétit financier de l'homme d'affaires américain. Depuis, il se dit que Frank McCourt souhaite seulement faire venir un investisseur, signe que le prix réclamé pour vendre l'Olympique de Marseille est surréaliste. Un avis qui est confirmé par le site spécialisé Football Benchmark , lequel s'est penché sur la valeur des clubs européens. Si le PSG écrase logiquement les autres clubs de Ligue, puisque la valeur des doubles champions d'Europe est estimée à 4,5 milliards d'euros, un tarif calculé avant la victoire contre Arsenal qui va doper les comptes de Paris, l'OM est le deuxième club français en matière de valorisation.

McCourt doit remettre les pieds sur terre

Cependant, le média ne positionne pas réellement l'Olympique de Marseille a la valeur estimée par Frank McCourt. En effet, les spécialistes estiment que le club phocéen vaut 667 millions d'euros, et pas plus. Un prix qui place l'OM en deuxième position, mais également à la 24e place en Europe, tandis que Lille, 30e, a assaini ses comptes et va jouer la prochaine Ligue des champions, a une valeur tournant autour de 500 millions d'euros. Pour le propriétaire de l'OM, c'est forcément une estimation douloureuse, même si Football Benchmark a augmenté de 12% sa valorisation du club phocéen en seulement un an. Pour l'instant, Stéphane Richard doit remettre de l'ordre dans les comptes et l'organisation de Marseille après une année noire. La nomination de Grégory Lorenzi est un premier pas vers le retour au calme de l'OM sur le mercato, après les folles années Longoria, et si celle de Bruno Genesio se confirme, alors Frank McCourt pourra de nouveau respirer.

A voir si ensuite, le propriétaire procède à cette remise en état de l'Olympique de Marseille pour mieux vendre son club, ou attirer un investisseur qui sera rassuré par le fonctionnement de l'OM. Seul le Bostonien a la réponse à cette question qui agite les supporters phocéens depuis bien des années. Mais la vente à 1 milliard d'euros, Franck McCourt peut l'oublier.