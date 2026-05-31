Le PSG gagne encore, l'Espagne se moque de Mbappé

Le Paris Saint-Germain marque l’histoire en s’offrant une deuxième Ligue des champions. En Espagne, les journaux sont tournés vers la malédiction Mbappé après la victoire du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a remporté ce samedi soir, la finale de la Ligue des champions . Un deuxième sacre consécutif pour le club de la capitale après celui de l’an passé. Un sacre qui fait basculer les hommes de Luis Enrique dans l’histoire. Paris entre dans le cercle des doubles champions d’Europe. En l’espace de deux saisons, Luis Enrique a su trouver les ressorts pour transformer son équipe en une machine parfaitement huilée. Dès la fin de cette séance de tirs au but, les regards de certains observateurs se sont tournés vers Kylian Mbappé. Le Français a quitté le club de la capitale à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid.

Mbappé, maudit selon la presse espagnole

Mais depuis son arrivée à Madrid, les Merengue n’ont plus remporté un seul trophée majeur. Sur les cinq dernières éditions de la coupe aux grandes oreilles, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en ont glané quatre mais aucune pour l’international français. Une sorte de malédiction pour l’ancien monégasque qui est vivement critiqué depuis son arrivée au sein de la capitale espagnole.

Le journal AS parle d’une malédiction Mbappé : « C’est peut-être injuste, mais c’est une réalité : la malédiction de Mbappé existe, » écrit le quotidien espagnol. De son côté, le média Sport ne mâche pas ses mots : « Luis Enrique a toujours eu raison : deuxième Ligue des champions consécutive sans Mbappé ». L’international français termine tout de même meilleur buteur de la Ligue des champions. L’attaquant du Real Madrid termine l’exercice européen avec 15 réalisations en 11 apparitions cette saison. Pour rappel, le Real Madrid a été sorti en quart de finale de la compétition par le Bayern Munich. Mbappé avait inscrit un but à l’aller et un au retour pour conclure sa saison en C1.