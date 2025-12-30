OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

L’OM sera une équipe à suivre cet hiver sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait réaliser une belle affaire en bouclant l’arrivée de deux joueurs talentueux.

À Marseille, les objectifs seront élevés en 2026. Les hommes de Roberto De Zerbi sont encore en lice dans toutes les compétitions. Lors du mercato hivernal, l’ OM aura à cœur de se renforcer si de belles opportunités se présentent. Les dirigeants phocéens ont déjà quelques idées en tête pour améliorer l’effectif. Des pistes qui pourraient déboucher sur de jolis coups, tout en évitant les folies financières. Et ce n’est pas Loïc Jego qui dira le contraire.

L'OM prêt à faire deux jolis coups ?

Dans un post Facebook, le journaliste a en effet milité pour les arrivées à Marseille de Himad Abdelli (SCO Angers) et Branimir Mlacic (Hadjuk Slit) : « Himad Abdelli : joueur tellement doué techniquement et intelligent tactiquement. Il joue tous les jours dans le onze de l'OM. On parle peu du milieu de terrain international algérien, qui est selon moi l'un des plus sous-coté de notre Ligue 1. Car du talent, il en a énormément.

Branimir Mlacic : c'est costaud et sa marge de progression est conséquente. Il dégage tellement de sérénité pour son âge à un poste clé. Calme et propre dans ses relances, solide dans les duels au sol et aériens, il est déjà très mature dans son jeu. Le très prometteur défenseur central international espoirs croate de 18 ans fait déjà tourner les têtes des recruteurs chez certains cadors européens comme le Borussia Dortmund ou encore Newcastle et l'Inter Milan, qui rêvent de refaire un coup à la Petar Sucic ».

Au total, l’OM pourrait ne débourser que 12 millions d’euros pour recruter Abdelli et Mlacic, respectivement estimés à 4 et 8 millions d’euros. Reste à savoir quelle stratégie sera réellement adoptée par les dirigeants marseillais, certaines arrivées étant conditionnées à des départs. Plusieurs dossiers doivent encore être gérés en interne, à l’image de celui de Darryl Bakola, qui pourrait bien quitter le navire cet hiver.