Hojbjerg et l'OM, la fracture est totale

L’OM a coulé à pic sur la pelouse de Brest ce vendredi soir. Choisi par Habib Beye pour porter le brassard, Pierre-Emile Hojbjerg a livré un match nettement insuffisant au regard de son statut.

L’Olympique de Marseille ouvrait une nouvelle ère ce vendredi soir pour la première de son nouvel entraîneur Habib Beye sur le banc. Pour l’occasion, le successeur de Roberto De Zerbi avait choisi Pierre-Emile Hojbjerg comme capitaine et comme patron du milieu de terrain. Une double casquette que l’international danois a de nouveau eu beaucoup de mal à assumer. En retard dans de nombreuses interventions, fébrile techniquement en première mi-temps, l’ancien joueur de Tottenham est apparu en grande difficulté comme l’a souligné Walid Acherchour sur X.

« La première mi-temps d’Hojberg avec le brassard de capitaine. Je n’ai pas les mots pour la décrire tellement c’est abyssale. Il va faire 90 minutes alors que c’est le plus mauvais des 3 au milieu de terrain et que c’est le moins bon joueur de foot balle au pied » a publié le consultant avant de poursuivre sur l’OM dans son ensemble. « Comment ce club a pu couler de cette façon pour arriver à ce point là dans le jeu et dans l’attitude face à Brest avec les perspectives qu’il y avait début 2026 ? Je me pose la question depuis la 15eme minute » s’interroge le consultant du Winamax FC et de l’After Foot. Le match de Pierre-Emile Hojbjerg a également interloqué chez les supporters, où l’on ne supporte plus les performances décevantes du Danois.

Hojbjerg, les critiques fusent

« Je veux qu'on m'explique avec des arguments foot pourquoi Hojbjerg est titulaire indiscutable », « Hojbjerg tu n’es pas un leader mental et pas un leader sur le terrain Faut juste se taire, voire même dégager du club », « La 1ere mi-temps de Hojbjerg je me suis demandé pourquoi il ne faisait aucun effort » ou encore « J'espère qu'on verra Egan-Riley et Nnadi sur cette fin de saison. Nnadi je l'ai jamais vu jouer mais je suis certain de le préférer à Hojbjerg » peut-on lire sur X où les supporters de l’Olympique de Marseille semblent totalement désabusés face aux performances de leur joueur et particulièrement de leur capitaine après la défaite à Brest ce vendredi.