ICONSPORT_352509_0025

Hojbjerg et l'OM, la fracture est totale

OM20 févr. , 23:00
parCorentin Facy
4
L’OM a coulé à pic sur la pelouse de Brest ce vendredi soir. Choisi par Habib Beye pour porter le brassard, Pierre-Emile Hojbjerg a livré un match nettement insuffisant au regard de son statut.
L’Olympique de Marseille ouvrait une nouvelle ère ce vendredi soir pour la première de son nouvel entraîneur Habib Beye sur le banc. Pour l’occasion, le successeur de Roberto De Zerbi avait choisi Pierre-Emile Hojbjerg comme capitaine et comme patron du milieu de terrain. Une double casquette que l’international danois a de nouveau eu beaucoup de mal à assumer. En retard dans de nombreuses interventions, fébrile techniquement en première mi-temps, l’ancien joueur de Tottenham est apparu en grande difficulté comme l’a souligné Walid Acherchour sur X.
« La première mi-temps d’Hojberg avec le brassard de capitaine. Je n’ai pas les mots pour la décrire tellement c’est abyssale. Il va faire 90 minutes alors que c’est le plus mauvais des 3 au milieu de terrain et que c’est le moins bon joueur de foot balle au pied » a publié le consultant avant de poursuivre sur l’OM dans son ensemble. « Comment ce club a pu couler de cette façon pour arriver à ce point là dans le jeu et dans l’attitude face à Brest avec les perspectives qu’il y avait début 2026 ? Je me pose la question depuis la 15eme minute » s’interroge le consultant du Winamax FC et de l’After Foot. Le match de Pierre-Emile Hojbjerg a également interloqué chez les supporters, où l’on ne supporte plus les performances décevantes du Danois.

Hojbjerg, les critiques fusent 

« Je veux qu'on m'explique avec des arguments foot pourquoi Hojbjerg est titulaire indiscutable », « Hojbjerg tu n’es pas un leader mental et pas un leader sur le terrain Faut juste se taire, voire même dégager du club », « La 1ere mi-temps de Hojbjerg je me suis demandé pourquoi il ne faisait aucun effort » ou encore « J'espère qu'on verra Egan-Riley et Nnadi sur cette fin de saison. Nnadi je l'ai jamais vu jouer mais je suis certain de le préférer à Hojbjerg » peut-on lire sur X où les supporters de l’Olympique de Marseille semblent totalement désabusés face aux performances de leur joueur et particulièrement de leur capitaine après la défaite à Brest ce vendredi.
P. Højbjerg

P. Højbjerg

DenmarkDanemark Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts2
Passes décisives3
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
Eric Chelle
FC Nantes

Nantes hésite, Eric Chelle force le passage

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée

ICONSPORT_352509_0099
Ligue 1

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Fil Info

20 févr. , 23:30
Nantes hésite, Eric Chelle force le passage
20 févr. , 23:06
L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée
20 févr. , 22:38
L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie
20 févr. , 22:38
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
20 févr. , 22:30
EdF : 5 ans plus tard, il toque à la porte de Deschamps
20 févr. , 22:00
Sa clause à 100 ME disparaît, le PSG fonce
20 févr. , 21:30
OL : Cet exploit d'Endrick qui bluffe le vestiaire
20 févr. , 21:00
OM : Longoria victime d'une cruelle injustice signée McCourt

Derniers commentaires

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Non jamais puisque y a jamais d article sur Lyon

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Pauvre débile, t'es H24 sur nos articles...

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Occupe toi de ton club, ou alors tu dois être un fan de L OM

Hojbjerg et l'OM, la fracture est totale

Occupe toi de ton club

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

La cœur a ses raisons que la raison ignore…^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading