OM : Deux clubs anglais, une deuxième offre, ça s’emballe pour Greenwood

Le dossier Mason Greenwood prend vie à l'approche de la fin du mois de juin. L'ailier anglais, qui a des touches qui auront du mal à se concrétiser en Angleterre, voit la Roma tenter une deuxième offensive.

Bien vendre Mason Greenwood est la première mission des nouveaux dirigeants de l’OM . Une tâche plus compliquée que prévue. Car à priori, boucler le transfert du meilleur joueur de l’équipe, encore jeune, talentueux et efficace, devrait être facile tant son profil peut intéresser du monde. Mais entre le fait que l’OM a besoin de vendre absolument et le fait que Manchester United possède encore 40 % à récupérer sur ce transfert, les clubs ne se bousculent pas pour le faire signer.

L’AS Roma est le club le plus chaud, mais la formation italienne ne casse clairement pas la banque avec une offre de 40 millions d’euros bonus compris, et beaucoup d’obstacles pour la rendre intéressante pour l’OM. Mais ce vendredi, deux nouveaux éléments viennent relancer le possible transfert de Mason Greenwood.

Deux clubs anglais sont sur le coup

L’Equipe annonce que deux clubs anglais rêvent de le faire venir : Arsenal et Tottenham. Les Gunners, vice-champions d’Europe, veulent changer de dimension sur les ailes. De leur côté, les Spurs ont comme manager un certain Roberto De Zerbi, qui a pris Greenwood sous son aile à l’OM et ne cache pas qu’il l’apprécie beaucoup. Néanmoins, la donne est toujours la même. En raison de son passif auprès de l’opinion publique pour ses violences conjugales, un retour de l’ancien de Manchester United en Premier League est toujours considéré comme impensable, et donc impossible.

Il reste donc la Roma, puisque l’Atlético de Madrid ne semble pas chaud pour se bouger dans ce dossier. Et selon les informations du Corriere dello Sport, la Louve va tenter une deuxième fois sa chance avec une offre légèrement améliorée. Celle-ci approcherait les 45 millions d’euros bonus compris, soit une amélioration de 5 ME. Encore très loin des 55 millions d’euros espérés par l’OM, sans même parler de bonus. Néanmoins, le club italien tient à faire comprendre qu’il n’ira pas aussi haut que le souhait des dirigeants marseillais, qui vont donc devoir, une nouvelle fois, revoir leur prétention à la baisse dans ce dossier.