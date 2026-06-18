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L’OM tient la recette pour détrôner le PSG

OM18 juin , 16:30
parEric Bethsy
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Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Chris Waddle ne comprend pas la stratégie des Marseillais. L’Anglais conseille plutôt de miser sur la stabilité pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1.
A l’Olympique de Marseille, la nouvelle direction est attendue au tournant. Le projet mené par l’ancien président Pablo Longoria et son bras droit Medhi Benatia s’est soldé par un échec. Ce qui n’est pas une surprise pour Chris Waddle. L’ancien Marseillais ne comprend pas pourquoi le club phocéen a multiplié les mouvements au sein de son effectif ces dernières années. Pour enfin titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1, l’Anglais estime que l’OM a tout intérêt à miser sur la stabilité.
« C'est Marseille. C'est aussi simple que ça. On ne sait pas à quoi s'attendre d'une saison à l'autre, a regretté Chris Waddle interrogé par Get French Football News. Il y a un gros renouvellement d'effectif : des joueurs arrivent, d'autres partent. L'ambiance dans le vestiaire est très tendue. Des joueurs ont été virés parce qu'ils se sont battus et disputés. C'est un club très passionné sur et en dehors du terrain. Il y aura beaucoup d'histoires à Marseille, mais s'ils veulent rivaliser avec le PSG, ils doivent remettre de l'ordre dans leur maison. Ils ont besoin de joueurs stables et impliqués, ils n'ont pas besoin de tout changer à chaque mercato. »

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« C'est la clé : tu ne peux pas avoir ce renouvellement que Marseille a réalisé ces deux ou trois dernières années. Même si certains ont été virés, on comprend pourquoi des entraîneurs sont partis. Ils se sont dit : "je veux partir d'ici". On ne sait pas ce qui peut se passer, un joueur peut partir la semaine suivante, un nouveau joueur peut arriver et on se dit : "mais qu'est-ce qui se passe ?" (…) Il faut avoir une vision claire sur le chemin à emprunter, et cela peut prendre deux ou trois années, mais tu ne peux pas espérer acheter du succès en recrutant cinq joueurs pour ensuite se débarrasser de cinq autres. Cela n'arrivera pas », a exclu l’ancien Marseillais, qui risque de voir l'OM renouveler son groupe pour des raisons financières.
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avec des tickets resto comme budget ? arretez avec vos titres en bois, ce site c'est fou sans deconner

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Beaucoip l'espère.... mais c’est pas pour demain la veille de pouvoir rivaliser avec le PSG!!!

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Il débute, pas toujorus simple de faire du ping-pong avec le journaliste dont c'est le metier.

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