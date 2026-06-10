OM : Désepéré à Marseille, il reçoit un cadeau inattendu

Porteur de très gros espoirs à son arrivée à l'OM, Ethan Nwaneri s'est pris les pieds dans le tapis. Son apparition remarquée avec la sélection anglaise aux Etats-Unis lui fait un bien fou.

Buteur pour son premier match sous le maillot de l’OM en janvier, Ethan Nwaneri avait fait s’enflammer le Vélodrome avec sa prestation contre Lens. Immédiatement titulaire contre le Paris FC, le jeune anglais avait montré également pourquoi Arsenal ne lui donnait que très peu de temps de jeu. Inconstant malgré une belle qualité technique, l’international anglais chez les Espoirs a finalement vécu une seconde partie de saison très compliquée, souffrant également de la dimension physique de la Ligue 1. Habib Beye n’a clairement pas compté sur lui et il l’a laissé sur le banc pendant cinq des six derniers matchs de la saison. Présent lors des défaites face à Monaco, Lille et Lorient, Nwaneri ne gardera pas un souvenir positif de son passage à l’OM.

Nwaneri s'éclate avec la sélection anglaise

La fin de saison a fait du bien, même si le milieu offensif n’est pas parti en vacances. Il a en effet été appelé par Thomas Tuchel, non pas pour disputer la Coupe du monde, mais pour servir de sparring partner lors de la préparation à Orlando. Le jeune joueur d’Arsenal a décidé de relever ce challenge positivement et se met à la disposition du sélectionneur pour les exercices supplémentaires, les échauffements ou les oppositions si le besoin s’en fait sentir. Bien évidemment, en cas de blessure d’ici l’entrée en lice des Three Lions, il pourrait faire son apparition dans la sélection.

Mais la presse anglaise l’affirme, ce séjour en Floride fait un bien fou à un joueur tout de même marqué par son passage à l’OM sous forme de montagnes russes. Nwaneri prend ce séjour américain comme une expérience appréciable mais aussi un moyen de progresser en vue de la saison prochaine. Il sait enfin qu’il ne tient qu’à lui de convaincre Thomas Tuchel de l’appeler la saison prochaine s’il montre un niveau convaincant en club. Mais avec la fin de saison compliquée à l’OM, son envie de se changer les idées démontre qu’il a hâte de passer à autre chose.