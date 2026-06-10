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OM : Désepéré à Marseille, il reçoit un cadeau inattendu

OM10 juin , 10:30
parGuillaume Conte
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Porteur de très gros espoirs à son arrivée à l'OM, Ethan Nwaneri s'est pris les pieds dans le tapis. Son apparition remarquée avec la sélection anglaise aux Etats-Unis lui fait un bien fou.
Buteur pour son premier match sous le maillot de l’OM en janvier, Ethan Nwaneri avait fait s’enflammer le Vélodrome avec sa prestation contre Lens. Immédiatement titulaire contre le Paris FC, le jeune anglais avait montré également pourquoi Arsenal ne lui donnait que très peu de temps de jeu. Inconstant malgré une belle qualité technique, l’international anglais chez les Espoirs a finalement vécu une seconde partie de saison très compliquée, souffrant également de la dimension physique de la Ligue 1. Habib Beye n’a clairement pas compté sur lui et il l’a laissé sur le banc pendant cinq des six derniers matchs de la saison. Présent lors des défaites face à Monaco, Lille et Lorient, Nwaneri ne gardera pas un souvenir positif de son passage à l’OM.

Nwaneri s'éclate avec la sélection anglaise

La fin de saison a fait du bien, même si le milieu offensif n’est pas parti en vacances. Il a en effet été appelé par Thomas Tuchel, non pas pour disputer la Coupe du monde, mais pour servir de sparring partner lors de la préparation à Orlando. Le jeune joueur d’Arsenal a décidé de relever ce challenge positivement et se met à la disposition du sélectionneur pour les exercices supplémentaires, les échauffements ou les oppositions si le besoin s’en fait sentir. Bien évidemment, en cas de blessure d’ici l’entrée en lice des Three Lions, il pourrait faire son apparition dans la sélection.

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Mais la presse anglaise l’affirme, ce séjour en Floride fait un bien fou à un joueur tout de même marqué par son passage à l’OM sous forme de montagnes russes. Nwaneri prend ce séjour américain comme une expérience appréciable mais aussi un moyen de progresser en vue de la saison prochaine. Il sait enfin qu’il ne tient qu’à lui de convaincre Thomas Tuchel de l’appeler la saison prochaine s’il montre un niveau convaincant en club. Mais avec la fin de saison compliquée à l’OM, son envie de se changer les idées démontre qu’il a hâte de passer à autre chose.
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Derniers commentaires

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Ben oui c'est la faute du grand mechant nasser ptdr ... il faut bien maintenir une rivalité hein vu que sur le terrain ils en sont incapables...

Privé de Mondial, l'arbitre somalien remercie la FIFA

Inadmissible ce qui se passe je ne pense pas regarder un seul match avant France Sénegal puis que les matchs de l'équipe de France

OM : L'UEFA repousse son jugement et la signature de Genesio

👍😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Ouin Ouin Ouin Ouin … 🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Oui mais c'est quand même la faute du PSG et de Nasser qui a corrompu l'UEFA pour exclure le plus grand club français des compétitions européennes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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