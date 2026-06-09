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OM : 10 ans que McCourt attend ça, elle arrive

OM09 juin , 12:00
parGuillaume Conte
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Désespéré devant l'état des finances de l'OM malgré ses investissements, Frank McCourt mise beaucoup sur un transfert record pour enfin renflouer les caisses du club provençal.
Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt a mis plusieurs centaines de millions d’euros dans les caisses du club pour le remettre à flots et essayer d’aller enfin chercher des trophées. Une quête pour le moment aussi vaine que coûteuse. D’ailleurs, l’Américain en a clairement assez et a demandé aux nouveaux dirigeants de réussir quelques belles ventes avant d’envisager d’acheter des joueurs pour la saison prochaine.

Batshuayi, Drogba, Ribéry, l'OM est bloquée

L’objectif est de se séparer de Mason Greenwood, pour qui l’OM rêve de recevoir 55 millions d’euros selon le Corriere dello Sport. Cela ne va pas être facile car l’incapacité du joueur à signer en Premier League, sa réputation peu flatteuse et la situation financière de Marseille n’aident pas à faire grimper les enchères. D’ailleurs, la Roma proposerait à peine 40 millions d’euros dans une première offre qui est sur le point de voir le joueur.
Les négociations vont débuter, mais il y a toutefois une certitude au sein de l’OM selon La Provence. On se dirige tout droit vers la plus grosse vente de joueur de l’histoire du club phocéen. Cette vente record est très attendue par Frank McCourt, qui n’était pas là quand Michy Batshuayi a quitté Marseille pour Chelsea contre 39 ME. C’était un mois avant son arrivée à la tête du club et depuis, l’OM n’a jamais réussi à atteindre la barre des 40 ME.
Pire encore, les gros transferts datent d’une époque bien lointaine, avec Didier Drogba et Franck Ribéry. Un gros problème quand on connait l’inflation du marché des transferts ces dernières années, et surtout que Pablo Longoria n’a pas hésité à la suivre pour les achats, et pas vraiment pour les ventes. Seul Elye Wahi a passé le cap des 25 ME, mais c’était une vente juste après un achat pour un prix similaire, donc loin d’être un bénéfice pour McCourt. Malgré la vente record à venir de Mason Greenwood, vue la part que Manchester United possède encore à récupérer, il n’est pas dit que Marseille gagne beaucoup d’argent sur le dos de l’Anglais cet été.

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