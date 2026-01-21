OM : Phil Foden à Marseille, il y a de quoi s’enflammer

Ethan Nwaneri va arriver du côté de l’Olympique de Marseille en prêt en provenance d’Arsenal. Le jeune anglais de 18 ans est devenu en 2022 le plus jeune joueur à évoluer en Premier League. Comparé à d’autres stars du football anglais, l’OM réalise un joli coup.

Parfois, la meilleure chose pour un jeune joueur est d’aller chercher du temps de jeu ailleurs, dans un environnement exigeant. Cela fait partie de son développement », note l'entraîneur des Gunners. C’est un pur produit des Gunners. Le jeune Ethan Nwaneri devrait être prêté du côté de l’ Olympique de Marseille en cette fin de mercato hivernal. En manque de temps de jeu à Londres, le jeune anglais de 18 ans va traverser la Manche pour s’installer dans l’Hexagone en deuxième partie de saison. Un transfert confirmé par Mikel Arteta lui-même après le match de Ligue des champions ce mardi contre l’Inter. «note l'entraîneur des Gunners.

Ethan Nwaneri sur les traces de Foden

Ce mercredi, le journal l’Équipe a réalisé un portrait du futur Marseillais. Le jeune Ethan Nwaneri est comparé à d’autres grands noms du football anglais. Dan Micciche, le sélectionneur de l’équipe U16 d’Angleterre ne tarit pas d’éloges sur le joueur d’Arsenal.

« J'ai eu la chance d'entraîner Phil Foden, Jadon Sancho et Cole Palmer : pour moi, Ethan fait partie de cette catégorie de joueurs, » explique-t-il à Sky Sports en 2024. Formé du côté d’Arsenal, Ethan Nwaneri est un vrai Gunner dans l’âme. L’Équipe dévoile que l’Anglais est né à trois kilomètres de l’Emirates Stadium avant d’intégrer très tôt le centre de formation. Une belle opportunité pour l’OM de relancer le jeune prospect.

Cette saison Ethan Nwaneri a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues soit 515 minutes. Le milieu de terrain sera un vrai renfort pour Roberto de Zerbi. Foot Mercato explique que le prêt sera officiel ce mercredi, Ethan Nwaneri doit encore passer sa visite médicale à Marseille.