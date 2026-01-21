OM : Quinten Timber est à Marseille

Khalis Merah connait le même problème ; il est plus technique mais pas encore au niveau d'un R Cherki il devrait chercher à faire du Mickael Essien
disons que de donner un avis sans dire pourquoi c'est un peu inutile !! il a le droit evidemment ! surtout que le dirty ne s'en prive pas de donner son avis sur tous les articles de l'OM meme qd ca ne concerne pas l'OM
si angers resiste ils vont finir par avoir leur joueur qui part en juin gratos ... à eux de voir ! Perso, vu que timber et nwaneri arrive, ca peut attendre juin et une arrivée libre
le pire c'est que si il avait dit oui à l'OL plutot qu'à l'OM , les lyonnais l'aurait adoubé direct !! c'est de la mauvaise fois ! Encore y 'aurait des argument sportifs, économiques !!
ET? ou est le problème en fait?? T'es de la police de la pensée? tu veux me censurer?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🚨🚨QUINTEN TIMBER 🇳🇱 VIENT D’ATTERRIR À L’AÉROPORT DE MARIGNANE ! #TeamOM #MercatOM 🎥 @LaMinuteOM_