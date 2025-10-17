ICONSPORT_271689_0003

OM : De Zerbi veut cet arrière droit à 2 ME en janvier !

L'OM a craqué sur Ali Maamar, jeune latéral qui brille à la Coupe du monde des U20. Son prix abordable oblige Marseille à agir très rapidement. 
Bien parti cette saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille ne compte pas baisser de pied. Pour cela, le staff technique est toujours à la recherche d’éléments pour améliorer l’équipe. Mais aussi préparer l’avenir. C’est pourquoi Roberto De Zerbi a fait part à Pablo Longoria de son souhait de voir l’OM faire signer Ali Maamar cet hiver. Le défenseur brille actuellement avec le Maroc à la Coupe du monde U20 au Chili, où il va disputer la finale contre l’Argentine. 
Mais l’OM n’a pas attendu de le voir dans cette compétition pour l’avoir dans son viseur. Le média spécialisé TransferFeed, qui site des sources venues d’Afrique du Nord, assure que Marseille a mis Maamar tout en haut de sa liste pour un recrutement cet hiver. Le joueur, capable d’évoluer comme latéral droit principalement, mais qui a aussi déjà été utilisé à gauche, est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Anderlecht. 
Avec les Mauves, il est déjà utilisé très régulièrement et n’a manqué les derniers matchs uniquement parce qu’il a rejoint le Maroc pour le Mondial U20. Sa valeur reste encore très abordable puisqu’elle est annoncée à 2 millions d’euros. Bien évidemment, avec sa réussite actuelle et son profil qui plait à l’OM, le prix risque bien d’augmenter rapidement. 

En tout cas, Roberto De Zerbi a fait passer le message à son président, et un nouveau pari sur l’avenir est donc possible à Marseille. Le natif de Bruxelles a par le passé été lié au FC Barcelone ou au Paris SG, notamment l’été dernier avec une prise d’intérêt des deux clubs. Sans que cela n’aille plus loin, le Belgo-Marocain ayant envie de prendre du temps de jeu en raison de son jeune âge, ce que Paris comme le Barça ne pouvaient pas lui garantir.  
1
