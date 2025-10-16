ICONSPORT_270064_0200

L’OM dégoûté par l’Algérie, De Zerbi est fâché

OM16 oct. , 21:00
parAlexis Rose
1
Les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi n’ont pas vraiment apprécié la gestion de la sélection d’Algérie avec Amine Gouiri, revenu blessé après une trêve internationale de novembre agitée…
Amine Gouiri vit un début de saison mitigé. Alors que ses six premiers mois sous le maillot du club phocéen ont fait espérer les supporters, qui pensaient enfin avoir trouvé le « grand attaquant » tant attendu, l’international algérien peine à reproduire ses bonnes prestations depuis le début de la saison. Gêné par son physique durant la préparation estivale, Gouiri n’a marqué qu’un seul but en sept matchs sous le maillot marseillais. Et ce n’est pas ce week-end face au Havre que le joueur formé à Lyon devrait améliorer ses statistiques…
Tout simplement parce qu’il est forfait pour cette rencontre. Il faut dire que Gouiri se balade toujours avec un bras dans une écharpe, comme cela a pu être le cas lors d’une cérémonie officielle au palais présidentiel algérien en milieu de semaine. Quelques heures auparavant, il avait dû sortir sur civière après une sortie kamikaze du gardien Omar Salim Magoola lors de la victoire de l’Algérie contre l’Ouganda (2-1).

Lire aussi

OM : Gouiri durement touché avec l'AlgérieOM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

Roberto De Zerbi fou de rage pour Gouiri

S’il a évité le pire au niveau de la tête notamment, l’ancien Rennais souffre de son épaule droite. Déjà touchée lors d’un match de L1 face à Lorient en septembre dernier, celle-ci a de nouveau sauté dans le choc sous le maillot de sa sélection… Alors que l’OM espérait que le sélectionneur Vladimir Petkovic n’allait prendre aucun risque avec Gouiri après la qualification pour la Coupe du Monde 2026, il a joué tout le match contre l’Ouganda jusqu’à sa sortie sur blessure. « De quoi provoquer l’ire des dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi », selon les dires de La Provence.
S’il va bien, Gouiri ressent quand même des douleurs à son épaule droite. Entre jeudi et vendredi, le Fennec passe des examens pour définir l’étendue des dégâts. Mais l’inquiétude est de mise, surtout que la menace d’une luxation plane au-dessus de sa tête. « Suivant les résultats des examens, notamment s’ils sont mauvais, une opération n’est pas écartée par le clan Gouiri. S’il peut jouer en serrant les dents, comme il le fait depuis plusieurs semaines, cette épée de Damoclès le préoccupe », explique les journalistes de La Provence, qui savent que De Zerbi va devoir trouver une alternative à Gouiri pour son attaque dans les semaines à venir.
A. Gouiri

A. Gouiri

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_261800_0054
PSG

PSG : Trop honnête, Luis Enrique s’en veut

ICONSPORT_270673_0238
Rennes

SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence

rennes touche le bonus du siecle grace a desire doue iconsport 262478 0106 394309
PSG

Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé

Fil Info

21:30
PSG : Trop honnête, Luis Enrique s’en veut
20:40
SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence
20:20
Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé
20:00
Endrick à l'OM, c'est une arnaque
19:40
Une embrouille à cause de Rabiot, l'OM n'y est pour rien
19:20
Eric Garcia joue franc jeu avec le PSG
19:00
Ce buteur de l’OL demande des caviars pour briller
18:40
« Ce serait une aberration », Bordeaux supplié de ne pas recruter

Derniers commentaires

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Je ne vois ou il chiale comme tu le dis... Tu as une drôle de manière d'interpréter les choses toi.

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

4 comms, 4 crétins qui passent plus de temps sur les sujets de l'OL que sur ceux de leur équipe de cœur...

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus

Surtout avec un propriétaire milliardaire comme Textor Ces joueurs seraient une goutte d eau pour lui ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading