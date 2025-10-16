L’OM dégoûté par l’Algérie, De Zerbi est fâché

Les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi n’ont pas vraiment apprécié la gestion de la sélection d’Algérie avec Amine Gouiri, revenu blessé après une trêve internationale de novembre agitée…

Amine Gouiri vit un début de saison mitigé. Alors que ses six premiers mois sous le maillot du club phocéen ont fait espérer les supporters, qui pensaient enfin avoir trouvé le « grand attaquant » tant attendu, l’international algérien peine à reproduire ses bonnes prestations depuis le début de la saison. Gêné par son physique durant la préparation estivale, Gouiri n’a marqué qu’un seul but en sept matchs sous le maillot marseillais. Et ce n’est pas ce week-end face au Havre que le joueur formé à Lyon devrait améliorer ses statistiques…

Tout simplement parce qu’il est forfait pour cette rencontre. Il faut dire que Gouiri se balade toujours avec un bras dans une écharpe, comme cela a pu être le cas lors d’une cérémonie officielle au palais présidentiel algérien en milieu de semaine. Quelques heures auparavant, il avait dû sortir sur civière après une sortie kamikaze du gardien Omar Salim Magoola lors de la victoire de l’Algérie contre l’Ouganda (2-1).

Roberto De Zerbi fou de rage pour Gouiri

« De quoi provoquer l’ire des dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi », selon les dires de La Provence. S’il a évité le pire au niveau de la tête notamment, l’ancien Rennais souffre de son épaule droite. Déjà touchée lors d’un match de L1 face à Lorient en septembre dernier, celle-ci a de nouveau sauté dans le choc sous le maillot de sa sélection… Alors que l’ OM espérait que le sélectionneur Vladimir Petkovic n’allait prendre aucun risque avec Gouiri après la qualification pour la Coupe du Monde 2026, il a joué tout le match contre l’Ouganda jusqu’à sa sortie sur blessure., selon les dires de La Provence.

« Suivant les résultats des examens, notamment s’ils sont mauvais, une opération n’est pas écartée par le clan Gouiri. S’il peut jouer en serrant les dents, comme il le fait depuis plusieurs semaines, cette épée de Damoclès le préoccupe », explique les journalistes de S’il va bien, Gouiri ressent quand même des douleurs à son épaule droite. Entre jeudi et vendredi, le Fennec passe des examens pour définir l’étendue des dégâts. Mais l’inquiétude est de mise, surtout que la menace d’une luxation plane au-dessus de sa tête., explique les journalistes de La Provence , qui savent que De Zerbi va devoir trouver une alternative à Gouiri pour son attaque dans les semaines à venir.