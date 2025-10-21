Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

L'OM en est convaincu, il y a un talent en or dans ses rangs parmi ses jeunes joueurs. Robinio Vaz est en train d'exploser et la confiance en lui est totale.

Neal Maupay écarté, Amine Gouiri blessé pour plusieurs mois, pas de souci pour l’Olympique de Marseille , qui a une solution évidente. Le jeune Robinio Vaz, du haut de ses 18 ans, possède la confiance de Roberto De Zerbi. Utilisé avec parcimonie la saison passée, le joueur formé à Mantes et à Sochaux a franchi un cap, et va avoir du temps de jeu dans les prochaines semaines. Déjà contre Le Havre, il a permis à l’OM de faire de grosses différences offensivement. Et s’il était considéré comme un joueur de complément capable d’être appelé en dernier recours cet été, son statut a déjà changé.

Et cela s’explique par les énormes espoirs placés en lui. Ainsi, dans les travées du club, selon des propos rapportés par La Provence, Robinio Vaz est bien la grande pépite du club. Qui n’a pas d’égal chez les jeunes de sa génération en Europe. « Si on regarde les cinq grands championnats européens, il n’y a aucun joueur né en 2007 qui joue comme lui, qui a ses caractéristiques. Il va vite, il est puissant, il a faim, n’a peur de personne. Tu lui mets n’importe qui en face, ça ne change rien pour lui. Il progresse sur le côté technique, dans le jeu », font savoir des sources au sein de l’OM.

Le fait que l’OM ne décide pas de recruter de nouveaux joueurs malgré la blessure longue durée d’Amine Gouiri sera clairement perçu comme une marque de confiance de la part de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. A confirmer dès mercredi contre le Sporting Portugal, une formation contre qui l’OM s’était régalé offensivement en 2022 avec six buts marqués sur les deux matchs, et deux victoires. Nul doute que Marseille et Robinio Vaz signeraient pour une telle réussite, surtout que le natif de Mantes la Jolie n’a toujours pas joué une seule minute de Ligue des Champions dans sa jeune carrière.