ICONSPORT_274051_0324

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

OM21 oct. , 8:40
parGuillaume Conte
6
L'OM en est convaincu, il y a un talent en or dans ses rangs parmi ses jeunes joueurs. Robinio Vaz est en train d'exploser et la confiance en lui est totale. 
Neal Maupay écarté, Amine Gouiri blessé pour plusieurs mois, pas de souci pour l’Olympique de Marseille, qui a une solution évidente. Le jeune Robinio Vaz, du haut de ses 18 ans, possède la confiance de Roberto De Zerbi. Utilisé avec parcimonie la saison passée, le joueur formé à Mantes et à Sochaux a franchi un cap, et va avoir du temps de jeu dans les prochaines semaines. Déjà contre Le Havre, il a permis à l’OM de faire de grosses différences offensivement. Et s’il était considéré comme un joueur de complément capable d’être appelé en dernier recours cet été, son statut a déjà changé. 
Et cela s’explique par les énormes espoirs placés en lui. Ainsi, dans les travées du club, selon des propos rapportés par La Provence, Robinio Vaz est bien la grande pépite du club. Qui n’a pas d’égal chez les jeunes de sa génération en Europe. « Si on regarde les cinq grands championnats européens, il n’y a aucun joueur né en 2007 qui joue comme lui, qui a ses caractéristiques. Il va vite, il est puissant, il a faim, n’a peur de personne. Tu lui mets n’importe qui en face, ça ne change rien pour lui. Il progresse sur le côté technique, dans le jeu », font savoir des sources au sein de l’OM. 
Le fait que l’OM ne décide pas de recruter de nouveaux joueurs malgré la blessure longue durée d’Amine Gouiri sera clairement perçu comme une marque de confiance de la part de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. A confirmer dès mercredi contre le Sporting Portugal, une formation contre qui l’OM s’était régalé offensivement en 2022 avec six buts marqués sur les deux matchs, et deux victoires. Nul doute que Marseille et Robinio Vaz signeraient pour une telle réussite, surtout que le natif de Mantes la Jolie n’a toujours pas joué une seule minute de Ligue des Champions dans sa jeune carrière. 

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Sporting CP
21:00
Olympique Marseille
6
ICONSPORT_273454_0017
ICONSPORT_273988_0180
ICONSPORT_272416_0206
ICONSPORT_274264_0254
Derniers commentaires

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

au monde carrement mdr

OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

C'est toi le consanguin !!! Je dis pas que thomasson soit meilleur mais greenwood et loin d'être le meilleur joueur le mec il joue par intermittence des fois il marche donc contre des equipe contre le havre ok et encore a 11 contre 11 on lavais pas vu !!!!

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

repond plutot sur les 50% au lieu de repondre a coté

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

ce que marseille fait encore maintenant mdr l'hypocrisie des sardines

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

arrete d'inventer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

