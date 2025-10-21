ICONSPORT_272416_0206
Mason Greenwood

OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

OM21 oct. , 10:00
parHadrien Rivayrand
2
L'OM a pris la place de leader de Ligue 1 ce week-end suite à son succès face au Havre au Stade Vélodrome. Mason Greenwood aura planté un cinglant quadruplé contre l'écurie normande. 
L'Olympique de Marseille est en très grande forme en Ligue 1 et a même pris les rênes du championnat suite à sa victoire écrasante sur Le Havre samedi soir. Roberto De Zerbi peut se satisfaire du visage montré par son collectif. Aussi, l'entraîneur italien peut se féliciter de la très belle forme de Mason Greenwood, auteur d'un quadruplé retentissant face au club normand. L'Anglais prouve qu'il est un joueur spécial, le meilleur du championnat de France pour certains observateurs. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Vikash Dhorasoo, qui n'a pas eu de mal à trouver mieux... 

Greenwood moins bon que Thomasson ? 

Ces dernières heures sur le plateau de La Chaine L'Equipe, l'ancien du PSG a en effet taclé Greenwood, tout en indiquant même préférer un joueur comme Adrien Thomasson (RC Lens) : « Je ne suis pas un grand fan de Greenwood, même si les chiffres montrent qu’il est bon. Quand je le regarde, ce n’est pas vraiment l’impression que j’ai. J’ai en tête d’autres joueurs. Pour moi, je préfère Thomasson, qui est très bon en ce moment avec Lens.
Je ne le vois pas devenir le meilleur joueur du monde. Contre Le Havre, à 0-1, il n’était pas encore là. Ce qui fait que l’OM s’en sort, c’est surtout Robinio Vaz. Je l’attends lors des grands matchs, peut-être contre le Sporting en Ligue des champions ». 

Lire aussi

OM : Dugarry chambre MarseilleOM : Dugarry chambre Marseille
Mercredi soir, l'OM sera sur la pelouse du Sporting en Ligue des champions. L'occasion de confirmer le joli succès précédent face à l'Ajax. Greenwood, comme les autres individualités marseillaises, sera attendu au tournant. Attention au piège pour des Phocéens en forme mais pas totalement sortis de certains maux. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_273454_0017
Mercato

Cristiano Ronaldo fait venir une star du Barça à Al-Nassr

ICONSPORT_273988_0180
OL

Kluivert à l'OL, ça va mal se finir

ICONSPORT_274264_0254
Rennes

Rennes : Un premier nom lâché pour succéder à Beye

Fil Info

11:00
Cristiano Ronaldo fait venir une star du Barça à Al-Nassr
10:30
Kluivert à l'OL, ça va mal se finir
9:40
Rennes : Un premier nom lâché pour succéder à Beye
9:20
City : Guardiola adore cet énorme défaut chez Cherki
9:00
Dembélé n'est pas le Melon d'Or, le PSG préfère ça
8:40
Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star
8:20
Un flop de l’OL revient, sa vengeance va être terrible
8:00
Trois clubs français veulent Endrick, mais pas le PSG

Derniers commentaires

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

au monde carrement mdr

OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

C'est toi le consanguin !!! Je dis pas que thomasson soit meilleur mais greenwood et loin d'être le meilleur joueur le mec il joue par intermittence des fois il marche donc contre des equipe contre le havre ok et encore a 11 contre 11 on lavais pas vu !!!!

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

repond plutot sur les 50% au lieu de repondre a coté

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

ce que marseille fait encore maintenant mdr l'hypocrisie des sardines

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

arrete d'inventer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading