OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

L'OM a pris la place de leader de Ligue 1 ce week-end suite à son succès face au Havre au Stade Vélodrome. Mason Greenwood aura planté un cinglant quadruplé contre l'écurie normande.

L' Olympique de Marseille est en très grande forme en Ligue 1 et a même pris les rênes du championnat suite à sa victoire écrasante sur Le Havre samedi soir. Roberto De Zerbi peut se satisfaire du visage montré par son collectif. Aussi, l'entraîneur italien peut se féliciter de la très belle forme de Mason Greenwood, auteur d'un quadruplé retentissant face au club normand. L'Anglais prouve qu'il est un joueur spécial, le meilleur du championnat de France pour certains observateurs. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Vikash Dhorasoo, qui n'a pas eu de mal à trouver mieux...

Greenwood moins bon que Thomasson ?

Ces dernières heures sur le plateau de La Chaine L'Equipe, l'ancien du PSG a en effet taclé Greenwood, tout en indiquant même préférer un joueur comme Adrien Thomasson (RC Lens) : « Je ne suis pas un grand fan de Greenwood, même si les chiffres montrent qu’il est bon. Quand je le regarde, ce n’est pas vraiment l’impression que j’ai. J’ai en tête d’autres joueurs. Pour moi, je préfère Thomasson, qui est très bon en ce moment avec Lens.

Je ne le vois pas devenir le meilleur joueur du monde. Contre Le Havre, à 0-1, il n’était pas encore là. Ce qui fait que l’OM s’en sort, c’est surtout Robinio Vaz. Je l’attends lors des grands matchs, peut-être contre le Sporting en Ligue des champions ».

Lire aussi OM : Dugarry chambre Marseille

Mercredi soir, l'OM sera sur la pelouse du Sporting en Ligue des champions. L'occasion de confirmer le joli succès précédent face à l'Ajax. Greenwood, comme les autres individualités marseillaises, sera attendu au tournant. Attention au piège pour des Phocéens en forme mais pas totalement sortis de certains maux.