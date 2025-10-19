OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Large vainqueur du Havre, l'Olympique de Marseille est leader de Ligue 1. De quoi valider le bon début de saison et enfin annoncer une belle lutte avec le PSG. Cependant, Roberto de Zerbi préfère calmer l'excès d'enthousiasme.

Nous sommes à la 8e journée de Ligue 1, mi-octobre, et le PSG ne s'est pas encore envolé en Ligue 1. Au contraire, les Parisiens sont devancés au classement par l' Olympique de Marseille . Vainqueurs 6-2 du Havre samedi, les Phocéens ont confirmé leur grande forme (5 succès de rang en championnat). Tombeur de Paris dans le premier classique de la saison, l'OM semble enfin armé pour titiller son rival pour le titre. Et pourquoi pas mieux ? De plus en plus de supporters olympiens n'hésitent plus à afficher leurs ambitions pour le titre de champion de France.

Une euphorie prématurée pour De Zerbi

Meilleure attaque et meilleure différence de buts en Ligue 1, Marseille présente des statistiques dignes d'un concurrent sérieux à la couronne nationale. S'il apprécie le visage de son équipe en ce moment, Roberto de Zerbi préfère tempérer un peu sur le sujet. L'entraîneur phocéen ne veut pas s'enflammer pour cette première place puisqu'elle est obtenue finalement très tôt dans la saison.

« Aujourd'hui, c'est quand même un jour très important parce que l'OM est premier, en tête du classement. Mais il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, nous sommes 18 octobre, pas le 18 mai et donc être en tête du classement aujourd'hui, ce n'est pas très important », a t-il répété devant les journalistes à l'issue du match OM-Le Havre. Une façon de montrer que son équipe ne brûlera pas les étapes et abordera les matchs les uns après les autres en affichant la même rigueur que sur les dernières semaines. Néanmoins, l'Italien est aussi ambitieux que les supporters et confie « vouloir rester en tête du classement » sur le long terme.