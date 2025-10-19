ICONSPORT_274051_0070

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

OM19 oct. , 15:30
parMehdi Lunay
25
Large vainqueur du Havre, l'Olympique de Marseille est leader de Ligue 1. De quoi valider le bon début de saison et enfin annoncer une belle lutte avec le PSG. Cependant, Roberto de Zerbi préfère calmer l'excès d'enthousiasme.
Nous sommes à la 8e journée de Ligue 1, mi-octobre, et le PSG ne s'est pas encore envolé en Ligue 1. Au contraire, les Parisiens sont devancés au classement par l'Olympique de Marseille. Vainqueurs 6-2 du Havre samedi, les Phocéens ont confirmé leur grande forme (5 succès de rang en championnat). Tombeur de Paris dans le premier classique de la saison, l'OM semble enfin armé pour titiller son rival pour le titre. Et pourquoi pas mieux ? De plus en plus de supporters olympiens n'hésitent plus à afficher leurs ambitions pour le titre de champion de France.

Une euphorie prématurée pour De Zerbi

Meilleure attaque et meilleure différence de buts en Ligue 1, Marseille présente des statistiques dignes d'un concurrent sérieux à la couronne nationale. S'il apprécie le visage de son équipe en ce moment, Roberto de Zerbi préfère tempérer un peu sur le sujet. L'entraîneur phocéen ne veut pas s'enflammer pour cette première place puisqu'elle est obtenue finalement très tôt dans la saison.
« Aujourd'hui, c'est quand même un jour très important parce que l'OM est premier, en tête du classement. Mais il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, nous sommes 18 octobre, pas le 18 mai et donc être en tête du classement aujourd'hui, ce n'est pas très important », a t-il répété devant les journalistes à l'issue du match OM-Le Havre. Une façon de montrer que son équipe ne brûlera pas les étapes et abordera les matchs les uns après les autres en affichant la même rigueur que sur les dernières semaines. Néanmoins, l'Italien est aussi ambitieux que les supporters et confie « vouloir rester en tête du classement » sur le long terme. 

Ligue 1

18 octobre 2025 à 21:05
Olympique Marseille
Greenwood35'Greenwood67'Greenwood72'Greenwood76'Vaz88'Murillo Bermudez90'
6
2
Match terminé
Le Havre
Kechta24'Touré90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
But
90
A. Touré
Le HavreLe Havre
Carton jaune
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
But
88
R. Vaz
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
25
Articles Recommandés
ICONSPORT_273988_0210
OGC Nice

L1 : Nice hurle, le patron de l'arbitrage intervient

ICONSPORT_264758_0083
OL

Un joueur prêté par l'OL au coeur d'une polémique inédite

ICONSPORT_274232_0238
Ligue 1

L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place

ICONSPORT_274051_0048
OM

Transfert à 30 millions, ce poids terrible pour l'OM

Fil Info

17:30
L1 : Nice hurle, le patron de l'arbitrage intervient
17:00
Un joueur prêté par l'OL au coeur d'une polémique inédite
16:57
L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place
16:30
Transfert à 30 millions, ce poids terrible pour l'OM
16:21
Liverpool - Manchester United : Les compositions (17h30 sur Canal+)
16:17
Rennes - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
16:00
Le terrible week-end de l'arbitre de Leverkusen-PSG
15:00
OL : Corentin Tolisso dévoile son rêve absolu

Derniers commentaires

Transfert à 30 millions, ce poids terrible pour l'OM

Paixao il a déjà fait 3 buts et 1 passe decesif, il a déjà fait mieux que isak et wirtz de Liverpool

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Assumes tes rdv ou de venir en visio ma petite Kenny RIRES

L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place

Le Lens-OM de la semaine prochaine va valoir le détour Un match tres tres difficile qui nous attend apres celui au Portugal

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Ta vie de cassos est a MOURRIR DE RIRE et tes comptes fake sont un trophée pour nous Surtout ceux des faux Marseillais RIRES

La chaîne Ligue 1+ accusée de cirer les pompes de l'OM et du PSG

ok le controleur de la bonne parole

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
Monaco
14842217134
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Toulouse
1073131112-1
10
Paris
1083141315-2
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading