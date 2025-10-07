OM : De Zerbi seul contre tous, le vestiaire adore ça

L'OM reste sur une très bonne dynamique et compte bien disputer le titre en Ligue 1. Les Phocéens semblent tous soudés derrière Roberto De Zerbi.

Si l' OM a connu des premières semaines difficiles en Ligue 1 cette saison, les Phocéens se sont bien repris. Les pensionnaires du Stade Vélodrome possèdent un effectif de qualité et très étoffé. Roberto De Zerbi a du matériel pour mener à bien ses objectifs avec l'OM. Surtout que l'ancien de Brighton a gagné énormément de crédit aux yeux de son vestiaire. Si quelques tensions ont eu lieu, le groupe marseillais apprécie le nouveau comportement de Roberto De Zerbi.

Un groupe plus que jamais uni à l'OM ?

Selon les informations de RMC, les joueurs de l’OM font véritablement bloc autour de leur entraineur. Le vestiaire aurait d'ailleurs apprécié de voir De Zerbi prendre la défense de certains joueurs, notamment devant la presse lorsque les choses n'allaient pas très bien. « Roberto De Zerbi n'a pas hésité, dans ses discours d’avant-match ou ses prises de parole quotidiennes, à pointer du doigt ce scepticisme ambiant autour de l'OM, pour motiver ses troupes et leur indiquer que l'arrivée des belles affiches était pour chaque joueur et chaque recrue le moment idéal pour montrer son niveau et son caractère », souligne notamment le média français. Résultat, la plupart des recrues fait le travail et s'épanouit à Marseille. Les individualités sont aussi au rendez-vous, à l'image d'un Mason Greenwood plus que jamais tourné vers le collectif. La mayonnaise prend et avec la confiance, le groupe de l'OM se prend à rêver de réaliser de très belles choses.

Roberto De Zerbi a néanmoins tenu à calmer l'euphorie récente, rappelant que le contexte marseillais restait particulier. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevra Le Havre au Stade Vélodrome. L'équipe sans doute parfaite pour enchainer en championnat avant de se projeter sur la rencontre face au Sporting en Ligue des champions.