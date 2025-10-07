ICONSPORT_267377_0058
De Zerbi

OM : De Zerbi seul contre tous, le vestiaire adore ça

OM07 oct. , 9:30
parHadrien Rivayrand
3
L'OM reste sur une très bonne dynamique et compte bien disputer le titre en Ligue 1. Les Phocéens semblent tous soudés derrière Roberto De Zerbi.
Si l'OM a connu des premières semaines difficiles en Ligue 1 cette saison, les Phocéens se sont bien repris. Les pensionnaires du Stade Vélodrome possèdent un effectif de qualité et très étoffé. Roberto De Zerbi a du matériel pour mener à bien ses objectifs avec l'OM. Surtout que l'ancien de Brighton a gagné énormément de crédit aux yeux de son vestiaire. Si quelques tensions ont eu lieu, le groupe marseillais apprécie le nouveau comportement de Roberto De Zerbi. 

Un groupe plus que jamais uni à l'OM ? 

Selon les informations de RMC, les joueurs de l’OM font véritablement bloc autour de leur entraineur. Le vestiaire aurait d'ailleurs apprécié de voir De Zerbi prendre la défense de certains joueurs, notamment devant la presse lorsque les choses n'allaient pas très bien. « Roberto De Zerbi n'a pas hésité, dans ses discours d’avant-match ou ses prises de parole quotidiennes, à pointer du doigt ce scepticisme ambiant autour de l'OM, pour motiver ses troupes et leur indiquer que l'arrivée des belles affiches était pour chaque joueur et chaque recrue le moment idéal pour montrer son niveau et son caractère », souligne notamment le média français. Résultat, la plupart des recrues fait le travail et s'épanouit à Marseille. Les individualités sont aussi au rendez-vous, à l'image d'un Mason Greenwood plus que jamais tourné vers le collectif. La mayonnaise prend et avec la confiance, le groupe de l'OM se prend à rêver de réaliser de très belles choses. 

Lire aussi

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?
Roberto De Zerbi a néanmoins tenu à calmer l'euphorie récente, rappelant que le contexte marseillais restait particulier. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevra Le Havre au Stade Vélodrome. L'équipe sans doute parfaite pour enchainer en championnat avant de se projeter sur la rencontre face au Sporting en Ligue des champions. 
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0266
OL

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

ICONSPORT_272756_0092
OM

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

ICONSPORT_267146_0070
PSG

Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien

ICONSPORT_271638_0351
Ligue 1

TV : Ligue1+ lance une nouvelle émission surprenante

Fil Info

12:40
OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon
12:20
L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir
12:00
Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien
11:40
TV : Ligue1+ lance une nouvelle émission surprenante
11:20
La CAN 2025 au Maroc en danger ?
11:00
EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale
10:40
OL : La Slovaquie ment, Dominik Greif riposte
10:20
PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate
10:00
L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

le pire c'est que en principe quand c'est litigieux les images n'apparaissent pas sur les ecrans geants du stade. Mais là ils les ont remontré 2 fois, donc tout le stade l'a vu sauf l'arbitre et la VAR

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

Je cherche l'effondrement dans ce qu'il dit 🤔

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

tu vends Balerdi et tu les as les 25M ..

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Je ne vois pas ou il pourrait y avoir polémique, c'est dans de nombreux stades campagnards ou il n'y a pas d'ambiance, qu'on fait appel a la sono !!!

EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale

Ce n'est juste pas le même poste, je ne vois pas le débat si ce n'est que DD déteste Lyon, ça d'accord.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading