ICONSPORT_249412_0326

OM : De Zerbi ne le fait jamais jouer, il refuse de partir

OM13 sept. , 18:10
parCorentin Facy
Titulaire contre Lorient ce vendredi (4-0), Jeffrey de Lange a disputé son cinquième match sous les couleurs de l’OM. Un bilan famélique en plus d’un an, qui ne donne pas envie pour autant au gardien néerlandais de partir.
Recruté l’été dernier en provenance du club néerlandais des Go Ahead Eagles pour 2 millions d’euros, Jeffrey de Lange est un joueur assez méconnu des supporters de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le gardien de 27 ans n’a joué que cinq matchs au total sous les couleurs phocéennes. Titulaire contre Lorient ce vendredi en raison du retard tardif de Geronimo Rulli, qui a participé au dernier rassemblement de la sélection argentine, Jeffrey de Lange n’a rien eu à faire face aux Merlus.
En touchant moins de dix ballons, il ne s’est pas vraiment mis en évidence. Après la victoire de l’OM, il a toutefois répondu aux questions des journalistes, notamment au sujet de son avenir. Cité à Lille durant l’été, Jeffrey de Lange a confié qu’un départ de Marseille n’avait jamais été une option pour lui. Malgré son très faible temps de jeu, le gardien né à Amstelveen se sent très bien en Provence et n’a pas jugé utile de s’en aller pour retrouver un statut de titulaire dans un club de dimension inférieure.

Pas question de quitter l'OM pour De Lange

« Ce club est trop grand pour partir. Ce n’était pas le moment pour moi. Je suis heureux ici et je n’ai pas l’impression que mon histoire soit terminée » a confié Jeffrey de Lange avant d’évoquer la possibilité de jouer davantage cette saison par rapport à l’an passé.
« Oui, bien sûr. Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de matchs. Ce sera différent de l’année dernière. Je ne peux pas dire combien je vais jouer, mais nous avons besoin de tout le monde, y compris moi ». Un discours que Roberto De Zerbi a sans doute tenu à Jeffrey de Lange, qui pourrait être plus utile que l’an passé avec la Ligue des Champions à jouer et les longs voyages de Geronimo Rulli pour jouer avec l’Argentine. De quoi donner envie au gardien néerlandais de rester en dépit de son faible temps de jeu jusqu’à présent.

Derniers commentaires

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

"depuis 30 ans ..." et depuis 35 ans tu prévoyais quoi gros con

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Je te demande une seule différence pour le club qui a le numéro 500247 hormis le nom entre 1969 ( avant la fusion) et 1972 ( après la séparation avec le PFC ) Tu connais même pas l histoire de ton propre club et c est a mourir de rire le troll Leonardo a raison , ce sport n est pas pour vous et d autant + avec l argent du gaz

Un pilier de Deschamps gratuit, le PSG fonce

Foot01 est le porte-voix des médias espagnols pour les fake news.

L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort

Toujours autant à côté de tes pompes toi... Tu lis même plus, tu postes aveuglément ta rage est ta jalousie...

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

C est le debut, a mon avis on s y fera vite Par contre lui avec ses dizaines de comptes, il doit souffrir 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Auxerre
33102-224
14
Paris
33102-358
15
Nantes
34103-213
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

