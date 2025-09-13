OM : De Zerbi ne le fait jamais jouer, il refuse de partir

Titulaire contre Lorient ce vendredi (4-0), Jeffrey de Lange a disputé son cinquième match sous les couleurs de l’OM. Un bilan famélique en plus d’un an, qui ne donne pas envie pour autant au gardien néerlandais de partir.

Recruté l’été dernier en provenance du club néerlandais des Go Ahead Eagles pour 2 millions d’euros, Jeffrey de Lange est un joueur assez méconnu des supporters de l’Olympique de Marseille . Et pour cause, le gardien de 27 ans n’a joué que cinq matchs au total sous les couleurs phocéennes. Titulaire contre Lorient ce vendredi en raison du retard tardif de Geronimo Rulli, qui a participé au dernier rassemblement de la sélection argentine, Jeffrey de Lange n’a rien eu à faire face aux Merlus.

En touchant moins de dix ballons, il ne s’est pas vraiment mis en évidence. Après la victoire de l’OM, il a toutefois répondu aux questions des journalistes, notamment au sujet de son avenir. Cité à Lille durant l’été, Jeffrey de Lange a confié qu’un départ de Marseille n’avait jamais été une option pour lui. Malgré son très faible temps de jeu, le gardien né à Amstelveen se sent très bien en Provence et n’a pas jugé utile de s’en aller pour retrouver un statut de titulaire dans un club de dimension inférieure.

Pas question de quitter l'OM pour De Lange

« Ce club est trop grand pour partir. Ce n’était pas le moment pour moi. Je suis heureux ici et je n’ai pas l’impression que mon histoire soit terminée » a confié Jeffrey de Lange avant d’évoquer la possibilité de jouer davantage cette saison par rapport à l’an passé.

« Oui, bien sûr. Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de matchs. Ce sera différent de l’année dernière. Je ne peux pas dire combien je vais jouer, mais nous avons besoin de tout le monde, y compris moi ». Un discours que Roberto De Zerbi a sans doute tenu à Jeffrey de Lange, qui pourrait être plus utile que l’an passé avec la Ligue des Champions à jouer et les longs voyages de Geronimo Rulli pour jouer avec l’Argentine. De quoi donner envie au gardien néerlandais de rester en dépit de son faible temps de jeu jusqu’à présent.