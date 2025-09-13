Ce joueur de l’OM très décevant pour Acherchour

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM a facilement pris le meilleur sur le FC Lorient. Mais un joueur a du mal à s'imposer chez les Phocéens : Timothy Weah.

L' OM a repris des couleurs en Ligue 1 ce vendredi soir en atomisant Lorient au Stade Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi ont en plus été bien aidés par l'exclusion d'un Merlu en tout début de rencontre. Le collectif marseillais aura récupéré un peu de confiance avant une semaine XXL face au Real Madrid et au PSG. Cependant, certains observateurs ont à redire concernant la prestation d'un joueur de l'OM, pas au niveau des autres selon eux. Walid Acherchour a notamment du mal avec Timothy Weah, arrivé cet été en provenance de la Juve.

Weah pas au niveau des autres ?

Sur son compte X, le consultant a en effet eu des mots assez durs envers l'international américain : « Par contre toujours du mal avec Weah qui hormis 10 bonnes minutes en début de match (emmené par l’intensité du stade) gesticule pour pas grand-chose en faisant très peu de différence solo ou connecté avec les autres. On va attendre un peu néanmoins pour avoir un vrai jugement ». Les places sont chères cette saison à l'Olympique de Marseille et Weah devra donc élever son niveau de jeu pour espérer une place de titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L'ancien du PSG devrait avoir du temps de jeu contre le Real Madrid en Ligue des champions puis le club de la capitale en Ligue 1. A lui de ne pas se trouer, sous peine de se mettre un peu plus la pression dans son aventure phocéenne. L'OM a des ambitions fortes cette saison et tous les joueurs devront se montrer au niveau pour avoir une chance de jouer.