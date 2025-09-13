ICONSPORT_270064_0118

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

OM13 sept. , 13:40
parGuillaume Conte
Pénalty et carton rouge, le match entre l'OM et Lorient n'a pas duré bien longtemps. De quoi dégoûter les Bretons, qui n'ont toutefois rien à redire sur l'arbitrage. 
Lorient n’aura pas su profiter une seule seconde des doutes de l’OM après des derniers matchs peu convaincants. Les Bretons ont rapidement craqué sur une action où ils auront finalement tout perdu. Pris dans son dos, Darlin Yongwa a commis l’irréparable sur Amir Murillo, ceinturant le joueur marseillais qui se dirigeait vers le but. Résultat, pénalty avec ouverture du score et carton rouge pour le Camerounais qui a laissé son équipe à 10 tout le match. Pour beaucoup d’observateurs, la sanction est apparue comme sévère, notamment car des défenseurs de Lorient pouvaient éventuellement revenir. 

Mais l’annihilation d’occasion nette de but et le fait que la faute soit commise sans jouer le ballon justifient cette décision de l’arbitre. Chose que l’entraineur de Lorient, Olivier Pantaloni, a admis après la défaite 4-0 de son équipe. « On se met très rapidement en difficulté alors qu’on savait que le match serait compliqué. On voulait montrer un autre visage que face à Lille, être plus solide sur le plan défensif. L’équipe était prête, mais l’erreur défensive nous coûte un penalty, un but et un carton rouge. On se complique la tâche, on commet des erreurs. À 3-0 à la mi-temps, on avait peur de revoir le spectre du dernier match… J’ai juste demandé à mes joueurs de rester solidaires et de tout faire pour ne pas perdre la seconde mi-temps. On s’incline sur une dernière frappe contrée, c’est dommage. Le rouge ? Apparemment, c’est le règlement cette saison. Ce que je regrette, c’est notre erreur. À ce niveau, ce n’est pas possible », a livré l’entraineur des Merlus, forcément dégoûté de ne pas avoir eu sa chance sur cette rencontre. 
Une leçon à retenir, et qui fera peut-être réfléchir Darlin Yongwa sur la prochaine situation similaire. Il vaut mieux parfois laisser filer un joueur vers le but adverse, que de récolter un carton rouge et un but encaissé au final. 
Derniers commentaires

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Mais grave laisse les faire les malin sa fait 30 ans que se club me fait tellement rire

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

En seconde mi-temps, l'OM a évité de perdre des forces pour la semaine prochaine qui sera très difficile.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Les sardine qui se croit encore champion d'Europe juste parce qu'ils ont battu Lorient un équipe fantôme qui va vite redescendre. Pavard sa vos pas un clou vous le tailler quand il est sélectionné en EDF et maintenant qu'il est dans votre club ingerable vous le susser. Je prédit que comme depuis 30 ans sa va pas volé bien haut.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Pour moi la meilleure recrue est Médina. on verra si ce sera le cas.

MU promet une montagne d’or à l’OL à une condition

on en demandera 50-60M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

