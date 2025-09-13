« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

Pénalty et carton rouge, le match entre l'OM et Lorient n'a pas duré bien longtemps. De quoi dégoûter les Bretons, qui n'ont toutefois rien à redire sur l'arbitrage.

Lorient n’aura pas su profiter une seule seconde des doutes de l’OM après des derniers matchs peu convaincants. Les Bretons ont rapidement craqué sur une action où ils auront finalement tout perdu. Pris dans son dos, Darlin Yongwa a commis l’irréparable sur Amir Murillo, ceinturant le joueur marseillais qui se dirigeait vers le but. Résultat, pénalty avec ouverture du score et carton rouge pour le Camerounais qui a laissé son équipe à 10 tout le match. Pour beaucoup d’observateurs, la sanction est apparue comme sévère, notamment car des défenseurs de Lorient pouvaient éventuellement revenir.

Mais l’annihilation d’occasion nette de but et le fait que la faute soit commise sans jouer le ballon justifient cette décision de l’arbitre. Chose que l’entraineur de Lorient, Olivier Pantaloni, a admis après la défaite 4-0 de son équipe. « On se met très rapidement en difficulté alors qu’on savait que le match serait compliqué. On voulait montrer un autre visage que face à Lille, être plus solide sur le plan défensif. L’équipe était prête, mais l’erreur défensive nous coûte un penalty, un but et un carton rouge. On se complique la tâche, on commet des erreurs. À 3-0 à la mi-temps, on avait peur de revoir le spectre du dernier match… J’ai juste demandé à mes joueurs de rester solidaires et de tout faire pour ne pas perdre la seconde mi-temps. On s’incline sur une dernière frappe contrée, c’est dommage. Le rouge ? Apparemment, c’est le règlement cette saison. Ce que je regrette, c’est notre erreur. À ce niveau, ce n’est pas possible », a livré l’entraineur des Merlus, forcément dégoûté de ne pas avoir eu sa chance sur cette rencontre.

Une leçon à retenir, et qui fera peut-être réfléchir Darlin Yongwa sur la prochaine situation similaire. Il vaut mieux parfois laisser filer un joueur vers le but adverse, que de récolter un carton rouge et un but encaissé au final.