4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal

FC Nantes18 déc. , 21:00
parCorentin Facy
Titulaire à l’OM la saison dernière (4 buts), Neal Maupay est désormais le quatrième choix de Roberto De Zerbi au poste d’avant-centre et ne sera pas retenu au mercato d’hiver. Une opportunité en or pour le FC Nantes.
Englué dans le fond du classement après une première partie de saison catastrophique, le FC Nantes espère profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif et s’assurer un maintien en Ligue 1. Rémy Cabella devrait être la première recrue du mois de janvier en Loire-Atlantique. Un renfort bienvenu pour Ahmed Kantari, qui espère aussi disposer de sang frais dans le secteur offensif afin d’épauler le très isolé Matthis Abline.
Un joueur pourrait faire le plus grand bien au FC Nantes, il s’agit de Neal Maupay. Titulaire à l’Olympique de Marseille la saison dernière, l’ancien Niçois a été brutalement rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants en Provence après la signature de Pierre-Emerick Aubameyang et l’explosion de Robinio Vaz. Un départ en janvier est donc à l’ordre du jour et selon le journaliste Bastien Aubert de But, les Canaris ont toutes les raisons du monde de foncer sur Neal Maupay.

Maupay, une opportunité en or pour Nantes

« Neal Maupay pourrait clairement être une très bonne pioche pour le FC Nantes, à la fois sportivement et mentalement. L’attaquant de l’OM connaît parfaitement la Ligue 1, ses exigences, ses défenses rugueuses et la pression permanente du maintien. À Nantes, où l’attaque manque souvent de liant, de personnalité et de joueurs capables d’assumer les moments chauds, son profil ferait du bien » explique dans un premier temps notre confrère avant de poursuivre.
« Pour un FC Nantes en quête de révolte, d’identité et de joueurs prêts à aller au combat chaque week-end, Maupay représenterait un pari cohérent, intelligent et surtout immédiatement opérationnel. Pour clore le tout, l’OM ne devrait pas faire barrage à un départ » conclut le journaliste, convaincu que Neal Maupay a tout du joker idéal pour les Canaris au mois de janvier. Reste que les relations entre Pablo Longoria et Waldemar Kita sont glaciales depuis quelques mois, un frein potentiel à un éventuel transfert ? Tout dépendra sans doute du prix fixé par Marseille, qui réclamera sans doute une somme proche des 5 millions d’euros pour un transfert de Neal Maupay au mercato d’hiver.
Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

