OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce

06 janv.
Guillaume Conte
Manchester United se cherche un entraineur après le limogeage de Ruben Amorim. La cote de Roberto De Zerbi est toujours aussi élevée, alors qu'il peine à convaincre à l'OM. 
La Premier League adore Roberto De Zerbi. Entraineur considéré comme un disciple de Pep Guardiola et passé par Brighton avec succès, le technicien italien possède une cote très élevée de l’autre côté de la Manche. Alors qu’il connait des difficultés et des critiques en Provence après la défaite à domicile face à Nantes (0-2) de dimanche et des difficultés à réellement marquer l’OM de son empreinte, Roberto De Zerbi avait été annoncé dans les petits papiers de Chelsea. Les Blues vont promouvoir en interne Liam Rosenior, ce qui règle le problème. 

Manchester United rêve de De Zerbi

Mais la boite est à peine refermée, qu’une autre s’ouvre. Menacé depuis des mois, Ruben Amorim a craqué en conférence de presse ce week-end, ouvrant la porte à son limogeage qui a eu lieu ce lundi. Le poste est désormais vacant et Manchester United se penche sur le profil de Roberto De Zerbi, affirme David Ornstein. Les Red Devils ont nommé Darren Fletcher en entraineur intérimaire, ce qui leur laisse un peu de temps pour trouver la bonne personne pour diriger cet effectif avec des joueurs payés très chers, mais qui ne jouent plus le haut de tableau depuis plusieurs années désormais. 
Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, l’Italien n’est pas disponible actuellement, mais MU a de gros moyens, et pourrait tenter le coup en misant 10 ME pour le faire venir. « Beaucoup de monde le suit, c’est vrai. Il peut très bien être sollicité l’été prochain, à la fin de la saison. Je suis assez fasciné de voir ce qu’il pourrait réaliser au plus haut niveau du football européen », a lancé le journaliste anglais sur Sky Sports. 
Un intérêt que l’OM ne devrait pas regarder pour le moment, tout le projet lancé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia se reposant également sur la présence de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Mais les prochaines semaines pourraient être décisives, car l’entraineur italien a déjà confié à plusieurs reprises qu’il était prêt à partir si c’était lui le problème à Marseille. Et ce dimanche, il a confié sa désolation de constater qu’il allait devoir être plus un « psychologue qu’un entraineur de football » devant l’irrégularité de son équipe. Une lassitude dont MU pourrait profiter pour tenter sa chance. 

