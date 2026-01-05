Trophée des champions, le PSG annule tout

Le PSG affrontera l'OM jeudi soir dans le Trophée des champions. Un match qui se jouera sans les supporters marseillais, mais également sans ceux du Paris SG, le club de la capitale ayant annulé son voyage organisé en raison du manque d'intérêt de ses fans.

Pour la Ligue de Football Professionnel, l'organisation à Koweit City du match PSG-OM pour le compte du Trophée des champions va permettre de prendre un peu d'argent. Ce qui, en ces temps difficiles pour la Ligue 1, n'est pas rien. Mais sur le plan populaire, il est désormais évident que ce sera un fiasco, même si la rencontre sera diffusée sur Ligue 1+. Car les supporters des deux clubs ne feront pas le déplacement. Les Ultras marseillais avaient prévenu de longue date qu'ils refusaient de faire ce déplacement au Koweït. De son côté, le Paris Saint-Germain proposait à ses supporters de faire le voyage pour 800 euros par personne, en incluant l'avion, l'hôtel et la place au stade. Le bilan est terrible.

PSG-OM au Koweït, c'est un flop

Insider pour le compte du PSG, La Source Parisienne annonce que finalement, face au fiasco de cette offre, le PSG avait décidé de l'annuler et de rembourser les rares supporters prêts à aller soutenir leur équipe un jeudi soir du mois de janvier dans la charmante bourgade de Koweït City. « Le pack supporters PSG pour le voyage au Koweït est finalement annulé. Peu de supporters ont pu payer la somme nécessaire. Malgré une participation importante du club, le montant restait élevé (800 €), rendant impossible l’organisation du déplacement en l’état. Ceux ayant réglé seront remboursés. Pour info, et pour les plus déterminés qui veulent y aller, le club essaie de trouver des solutions en parallèle », précise le média sur X (anciemment Twitter).

Ce n'est évidemment pas une énorme surprise, dans la mesure où en décembre, ces mêmes supporters parisiens ont déjà lâché 500 euros pour se rendre au Qatar afin d'assister à la finale de la Coupe Intercontinentale qui avait lieu au Qatar. Sortir 800 euros, pour une affiche de Ligue 1, aussi piquante soit-elle, n'avait aucune logique. Heureusement, le stade de Koweit City ne peut contenir que 16.000 personnes, cela évitera que le fiasco soit trop visible.