OM : Darryl Bakola, le procès de Benatia est ouvert

Mis sous pression par Frank McCourt pour renflouer les caisses, Medhi Benatia a bradé Darryl Bakola à Sassuolo pour seulement 10 millions d’euros en février dernier. Un transfert qui laisse de très gros regrets à l’OM.

L’Olympique de Marseille aurait bien besoin de Darryl Bakola actuellement. Après un mercato qui a vu de très nombreux titulaires s’en aller, et aucun nouveau joueur arriver, le club phocéen a décidé de miser sur les jeunes. Mmadi ou encore Abdallah ont du temps de jeu depuis le début de la saison et Kamissoko et Bezahaf pourraient rapidement les imiter. Dans ce contexte, des joueurs tels que Robinio Vaz et Darryl Bakola rendraient de très gros services à l’OM. Sauf que Medhi Benatia les a vendus l’hiver dernier, à Rome et à Sassuolo, face à la pression mise par Frank McCourt pour renflouer les caisses.

Si Vaz peine à briller à l’étranger, les premiers pas de Bakola à Sassuolo sont très prometteurs. Le jeune milieu de terrain de 18 ans casse déjà la baraque, ce qui peut laisser de très gros regrets à l’Olympique de Marseille. Le compte X Espoirs du Foot estime que Medhi Benatia s’est certainement précipité en vendant ce diamant brut pour seulement 10 millions d’euros. « Il a été vendu à Sassuolo, pour 10 M€, avec un argumentaire qui consistait à dire « il n'a que 18 mois de contrat et ne veut pas prolonger ». Mais 18 mois, c'était encore 2 ou 3 mercatos pour le vendre s'il ne souhaitait réellement pas prolonger » note le compte spécialisé sur X avant de poursuivre.

Darryl Bakola bradé trop vite par l'OM ?

« Gestion administrative, contractuelle et financière, plutôt que développement sportif, alors que tu avais un joueur, qui potentiellement pouvait exploser chez toi, et te permettre de faire une vente XXL. La vision a été court termiste pour faire entrer rapidement de l'argent. Et dès 2027, l'OM va s'en mordre les doigts » analyse Espoirs du Foot. Un transfert qui laisse sans aucune doute de très gros regrets aux supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels risquent de voir Darryl Bakola partir dans un très gros club européen pour une somme importante dans les mois ou les années à venir.