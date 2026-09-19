OM : Eyraud de retour, vent de panique à Marseille

A l’occasion d’une conférence organisée par CMA CGM, Stéphane Richard a fait la morale aux supporters de l’OM sur la situation du club et ses finances. Une communication critiquée et déjà comparée à celle de Jacques-Henri Eyraud.

« Je considère que la saison 26-27 est celle où on jette les bases de cette reconstruction, qui va être une saison de transition » a-t-il lancé avant de poursuivre. L’Olympique de Marseille est en grand danger et le nouveau président Stéphane Richard ne prend pas de gants pour l’annoncer. A l’occasion d’une conférence organisée par CMA CGM, sponsor principal du club phocéen, l’ancien patron d’Orange a été cash sur la situation et les finances de l’OM a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Est-ce que je dois dire 'vous avez raison et il suffit que X ou Y vienne et mette 200 millions d’euros par an à fonds perdus et comme ça vous aurez votre plaisir le week-end?' Non, ce serait irresponsable » a-t-il lancé dans un exercice de communication très loin de faire l’unanimité. Spécialiste de l’OM pour le journal l’Equipe, Mathieu Grégoire a d’ailleurs fortement critiqué la communication choisie par Stéphane Richard.

« Ce type de communication, ça fait très Jacques-Henri Eyraud. C’est quelqu’un qui, lorsqu’il était président d’Orange, faisant ce type de conférence comme il a fait là et il parlait à des journalistes économiques, des cadres de sa boîte, quelques hommes politiques, il parlait à son milieu » explique le journaliste au micro de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

« Il doit s’adapter à son audience, maintenant qu’il est président de l’OM il parle à des millions de personnes ! Attention car ce discours managerial, il passe devant les cadres d’Orange, mais c’est plus difficile devant le public marseillais. Ce n’est pas un Labrune bis car Labrune avait horreur de ce type de communication. Par contre c’est plutôt un Eyraud bis. Ca fait un peu genre ‘j’ai la science infuse’ » a-t-il ajouté.

Stéphane Richard déjà vivement critiqué

Des critiques plutôt justifiées de la part de Mathieu Grégoire, tant la communication de Stéphane Richard est critiquée par les supporters sur les réseaux sociaux. Sans aller jusqu’à demander le départ de leur nouveau président, les supporters olympiens, dans leur majorité, ont déjà beaucoup de mal à s’identifier à lui. Un constat qui vaut aussi pour Grégory Lorenzi tandis que Bruno Genesio est lui le seul membre de cet OM new-look à réellement faire l’unanimité auprès des habitués du Vélodrome.