OM : Eyraud de retour, vent de panique à Marseille

Niveau Ligue des Champions, bigre je ne peux rater un tel match. Ils y vont fort chez Foot 01. Ah mince il n'est même pas télévisé sur Canal+...
Ce n'est en dépensant 400 millions d'euros à chaque saison que Chelsea redeviendra une équipe qui joue le titre. Tomber 0-3 contre Brentford qui est une équipe du ventre mou de la Premier League habituellement le démontre.
D'ici que tout le monde quitte un navire qui a perdu son gouvernail, il n'y en a plus pour très longtemps.
Premier match à 6 points de l'année il ne faudra pas se louper et il faut mettre nartey et Nakamura titulaires dès le départ
alors petit fils de p.... mythomane, tu la ramène plus avec tes statistiques ethniques, interdites en france, que t'a carrément inventer pour faire genre que tu as raison... Ah ah ah t'es juste un putain de mythomane compulsif ! va chez le psy te faire soigner et aider, c'est vraiment pas normal d'etre un menteur pathologique comme toi...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
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|5
|4
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|2
|1
|4
|4
|0
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|5
|1
|1
|3
|9
|9
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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