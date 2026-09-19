ASSE : Cathro envoie un message aux peureux

L'ASSE se déplace à Metz ce samedi soir en Ligue 2. Les Verts veulent réagir après leur défaite à Dunkerque. Ian Cathro est confiant pour ce déplacement en Lorraine.

L' AS Saint-Étienne a connu sa première défaite de la saison en Ligue 2 la semaine passée sur la pelouse de Dunkerque. Les Verts sont toujours leaders du championnat, mais vont enchaîner un deuxième déplacement périlleux, cette fois-ci sur le terrain du FC Metz. Un énorme choc qui sera suivi de près par les fans et observateurs des deux formations. Ian Cathro savait que l'équilibre était précaire malgré la très bonne dynamique en championnat avant le revers à Dunkerque. Pour autant, il ne veut pas s'inquiéter outre mesure et a même fait une promesse aux amoureux du club stéphanois.

Cathro veut une union sacrée

Dans des propos échangés en conférence de presse, l'entraîneur écossais de Saint-Étienne a en effet indiqué : « Il n'y a aucune nervosité, aucun drame au sein des joueurs après cette première défaite. (...) On est tous conscients qu'on est au début de quelque chose, qu'on est dans un très grand club de football et tout ça nous procure une énergie vraiment positive parce qu'on sait qu'on a une belle opportunité devant nous.

Mon travail, c'est que justement personne ne regarde vers l'arrière et ne repense à ce passé. (...) Les gars, la vie peut être meilleure. Il devrait y avoir une énergie positive à ce sujet. Ressentez-le, essayez. (...) Essayons d'être positifs. Très honnêtement, le club est en train de se réveiller. Il est en train d'avoir de très jolis succès. Notre vie à tous va faire que notre vie à tous va être meilleure. Donc voilà, soyons positifs et enthousiastes aujourd'hui. »

L'ASSE a bien changé de mentalité et veut que les fans suivent le rythme. Ian Cathro fait du bon travail et souhaite une union sacrée pour faire monter le club en Ligue 1 en fin de saison. Le dernier exercice a été traumatisant pour pas mal de personnes, mais le nouveau technicien stéphanois veut briser le pessimisme ambiant dans le Forez. Le message est en tout cas envoyé.