EdF : Zidane a encore six joueurs surprises en stock

EdF : Zidane a encore six joueurs surprises en stock

Equipe de France19 sept. , 15:30
parCorentin Facy
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Zinedine Zidane a dévoilé vendredi une liste riche en surprises pour les quatre matchs à venir de Ligue des Nations. Le sélectionneur des Bleus pourrait appeler six novices supplémentaires dans les mois à venir.
En révélant sa liste vendredi soir pour les quatre matchs de Ligue des Nations à venir, Zinedine Zidane a envoyé un message fort. Pour ceux qui en doutaient, l’ère Didier Deschamps est bien terminée. Le nouveau sélectionneur l’a prouvé en convoquant des novices, à l’instar de Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Lucas Da Cunha ou encore Esteban Lepaul. Sa liste est rafraichissante, en attendant de voir si elle permettra de gagner des matchs contre la Belgique, l’Italie ou encore la Turquie.
Surtout, les surprises ne sont peut-être pas terminées car RMC rapporte que six joueurs supplémentaires, qui n’ont jamais goûté à l’équipe de France, sont dans les petits papiers de Zinedine Zidane pour les mois à venir. La radio cite Jean Butez de Côme, Pablo Pagis du Paris FC, Enzo Le Fée de Sunderland, Ismaëlo Ganiou et Matthieu Udol de Lens ainsi qu’Olivier Boscagli de Brighton. Ces six joueurs avaient d’ailleurs été pré-sélectionnés par Zinedine Zidane, et ont une vraie chance d’intégrer à terme l’équipe de France.

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RMC n’oublie pas, par ailleurs, des joueurs déjà appelés par Didier Deschamps par le passé et qui pourraient un jour revenir : Chevalier, Pavard, Fofana, Kamara, Guendouzi, Thauvin ou encore Kolo Muani. Tauliers du vestiaire français sous Deschamps, Tchouaméni et Samba pourraient également revenir. Autant dire qu’en ouvrant la porte à autant de novices sans expérience internationale, Zinedine Zidane a considérablement augmenté ses possibilités, que ce soit en qualité et en quantité.
Cela ne déplaira pas à de nombreux observateurs, qui estimaient que Didier Deschamps n’ouvrait pas suffisamment la porte aux nouveaux joueurs, notamment à ceux évoluant dans des clubs plus modestes comme Lepaul (Rennes) ou Da Cunha (Côme).
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