De Zerbi et Tottenham s'enfoncent encore

Ce trophée doit appartenir a krava !!!!!
Parcequ'ils savent très bien qu'il y'aura un gros malade mental qui spammera cette pseudo info partout sous les articles du PSG !! Réfléchis si t'en es capable l'abruti
Pffffff.....🙄🙄
Top secret.
Et si l'OM faisait taire ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
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|5
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|1
|2
|1
|4
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|4
|5
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|1
|3
|9
|9
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|4
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|1
|1
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
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|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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