Nantes s'arrache et sort de la zone rouge

Ce trophée doit appartenir a krava !!!!!
Parcequ'ils savent très bien qu'il y'aura un gros malade mental qui spammera cette pseudo info partout sous les articles du PSG !! Réfléchis si t'en es capable l'abruti
Pffffff.....🙄🙄
Top secret.
Et si l'OM faisait taire ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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