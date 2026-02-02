OM

OM : Bakola quitte définitivement Marseille pour Sassuolo

OM02 févr. , 19:23
parClaude Dautel
Les dirigeants de l'OM et de Sassuolo ont fait de belles affaires ce lundi. Après le départ d'Ulisses Garcia vers le club italien, puis l'option d'achat levée par Sassuolo pour Koné, c'est désormais Darryl Bakola qui est transféré chez l'actuel 10e de Serie A. L'Olympique de Marseille va toucher 10ME plus 2ME de bonus dans cette opération.
