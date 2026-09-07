OM : Daniel Riolo secoue le fantôme de Paixao

OM : Daniel Riolo secoue le fantôme de Paixao

OM07 sept. , 16:30
parClaude Dautel
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Finalement conservé par l'OM pour le plus grand bonheur de tous, Paixao était évidemment titulaire contre le Paris FC. Mais l'attaquant brésilien a été invisible ou presque et Daniel Riolo espère que cela ne va pas durer.
Jusqu'à mardi dernier 20 heures, les supporters de l'Olympique de Marseille ont tremblé à l'idée de voir Paixao signer à Sunderland, juste pour des motifs financiers. Frank McCourt paraissait avoir brutalement tranché dans ce dossier, le propriétaire américain voulant récupérer les 40 millions d'euros de la vente supposée de l'attaquant brésilien. Mais Bruno Genesio a mis sa démission en jeu, et visiblement cela a fait réfléchir McCourt, lequel a finalement choisi de conserver le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM dans son effectif. Cette affaire étant réglée, et Paixao en ayant fini avec un petit souci musculaire, l'entraîneur marseillais n'a donc pas hésité à titulariser l'attaquant de 26 ans, un choix accueilli très chaleureusement par les fans du club phocéen à l'annonce de la composition de l'équipe. Seul problème, Paixao n'a pas eu du tout le rendement attendu.

Perturbé ou pas, Paixao doit réagir

Sans nier l'impact psychologique de ce qu'il s'est passé au mercato, Daniel Riolo prévient le joueur brésilien de l'Olympique de Marseille qu'il doit vite se remettre dans le sens de la marche. « Évidemment, on va attendre, il a peut‑être été perturbé. Mais l’homme qui a meublé toutes les discussions autour de l’OM depuis une semaine parce qu’il fallait absolument qu’il reste, parce que c’était lui le sauveur, je parle évidemment de Paixao, contre le Paris FC, on n'a rien vu du tout. On ne va rien dire pour l'instant, mais dès la semaine prochaine il doit être le patron de l’attaque. Gouiri a fait le travail, mais pas lui », fait remarquer le journaliste de RMC.
Même si Paixao a envoyé un coup-franc sur la barre, son rendement n'a clairement pas été à la hauteur face à une formation parisienne qui n'est pas un ogre. Lors des deux prochains matchs de Ligue 1, l'Olympique de Marseille affrontera le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, l'attaquant brésilien va devoir tenir son rang sur deux rencontres très attendues par les supporters.

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