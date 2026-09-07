Nantes détruit déjà son effectif

Avec un seul point en quatre matchs disputés, le FC Nantes est déjà sous pression avant la réception de Nancy ce lundi soir. Les Canaris cherchent des solutions pour relever la tête et cela concerne aussi le mercato.

Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes il y a une semaine, mais au FC Nantes, on souhaite encore utiliser la carte joker pour se renforcer. Comme tous les clubs français, Nantes a l’autorisation de recruter un joueur, à condition qu’il évolue dans l’Hexagone. Un nom fait consensus en interne, celui du gardien Gaëtan Poussin, formé aux Girondins de Bordeaux et qui évolue actuellement sous les couleurs du Red Star.

« Le FC Nantes ne recherche pas de gardien numéro 2 ! Le FC Nantes ne veut plus de Maxime Dupé et recherche un gardien titulaire ! Discours qui a été tenu à Gaëtan Poussin. Ce dernier désire y aller mais il en est hors de question pour le Red Star ! » révèle l’insider sur X. Avec onze buts concédés en quatre journées de Ligue 2 , Maxime Dupé est lui poussé vers la sortie selon Mohamed Toubache-Ter, qui révèle que le pensionnaire de la Beaujoire souhaite impérativement recruter un gardien numéro un dans les jours à venir.révèle l’insider sur X.

La situation est donc délicate pour Nantes, qui dispose d’un accord de principe avec le gardien de 27 ans passé au Real Saragosse mais qui va devoir cravacher pour obtenir le feu vert du Red Star. Le club francilien, où Gaëtan Poussin est sous contrat jusqu’en 2027, n’a aucunement l’intention de faciliter son départ et encore moins chez un potentiel concurrent en Ligue 2. Reste maintenant à voir comment la direction du FC Nantes ainsi que son nouvel entraîneur Grégory Poirier vont s’y prendre pour tenter de résoudre une équation bien complexe.

Une chose semble en tout cas certaine : l’avenir ne s’écrira pas avec Maxime Dupé sur le long terme à Nantes, où le gardien de 33 ans semble déjà avoir épuisé tout le crédit accordé par sa direction en ce début de saison.