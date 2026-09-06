OM : Igor Paixao avait fait ses valises

Bruno Genesio a fini par avoir gain de cause, mais Igor Paixao a failli quitter l'OM pour Sunderland. L'ailier brésilien avait même fini par accepter son sort et avait préparé son départ pendant quelques jours.

Présent dans le groupe pour le match de ce dimanche soir face au Paris FC, Igor Paixao devrait faire beaucoup de bien à la formation de Bruno Genesio. L’ailier brésilien a cruellement manqué contre l’AS Monaco, et Marseille s’est retrouvé bien impuissant, notamment dans la finition. Il faut dire que l’ancien du Feyenoord Rotterdam était dans une situation compliquée, puisque légèrement blessé et surtout annoncé sur le départ.

Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont du lutter de toutes leurs forces pour simplement repousser ce transfert qui a semblé un moment inévitable. L’Equipe fait même une confidence quelques jours après la fin du marché des transferts. Devant l’insistance de Frank McCourt et les quelques jours qui restaient au mercato, le Brésilien a bien compris qu’il avait de grandes chances de quitter l’OM au dernier moment. Le quotidien sportif affirme ainsi que, si le joueur olympien avait confié à ses partenaires son souhait de rester, il avait accepté d’être poussé dehors à la demande des dirigeants.

Paixao avait ainsi été sommé de trouver un accord avec Sunderland, ce qu’il avait fait, en cas d’accord global entre les deux clubs. La valise était prête pour un départ, et c’est aussi pour cela que sa famille a posté des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu’il était l’heure de dire au revoir à la cité provençale. Une situation « très chaude jusqu’au bout », comme l’a reconnu Bruno Genesio mais qui s’est terminée comme l’entraineur de l’OM l’espérait. Pour Paixao en revanche, légèrement désabusé d’être poussé dehors, on avait fini par accepter son sort, et le mercato a été vécu jusqu’au bout pour savoir s’il allait rester à Marseille ou partir vers le Nord de l’Angleterre.