OM : Bruno Genesio suscite une vive inquiétude

Très inquiets suite au mercato de l’OM, les supporters s’en remettent à Bruno Genesio pour espérer une saison correcte. Sauf que le discours de l’entraîneur marseillais après la défaite contre le PFC n’est pas rassurant du tout.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont vécu un été très compliqué. Le mercato a traumatisé tout le monde en Provence, avec les départs de nombreux titulaires (Aubameyang, Greenwood, Medina, Rulli, Balerdi, Timber) et aucun renfort en contrepartie si ce n’est les joueurs de retour de prêt à l’instar d’Harit, Gomes, Cornelius, Garcia ou encore Maupay et Moumbagna. L’optimisme n’est pas de rigueur à Marseille en ce début de saison, même si les supporters olympiens ont confiance en Bruno Genesio, avec qui le courant passe bien depuis le début de saison.

L’ex-entraîneur de Lille et de Rennes travaille sans se plaindre malgré le mercato très décevant réalisé cet été, une attitude très appréciée par les suiveurs du Vélodrome. Sauf que Genesio lui-même a laissé paraître des premiers signes d’inquiétude en conférence de presse après la défaite contre le PFC, pointant du doigt les erreurs de son équipe et les faiblesses de celle-ci à certains postes. De quoi susciter la vive inquiétude du public olympien et du journaliste Nicolas Filhol.

Genesio doit commencer à se dire que ça va être très compliqué

« Mon enseignement du match c’est la réaction de Genesio sur le deuxième but de Sinayoko qui jette une bouteille de rage qui lui explose à la tête. Il doit commencer à se dire que ça va être très compliqué. Il y a des carences évidentes dans cette équipe. Collectivement, s’il n’y a pas trop de blessures, il va réussir à faire progresser son groupe. Mais il y a vraiment des trous… Même si Harit fait un bon match, ce n’est pas un ailier droit. Weah n’est pas un défenseur. Egan-Riley n’est pas bon. Le milieu de terrain se fait bousculer. La réaction de Genesio m’inquiète car dès la troisième journée on a déjà des joueurs qui tirent la langue, qui ont du mal à finir les matchs et on a déjà un coach qui est très énervé » a pointé du doigt le journaliste de FC Marseille.

L’inquiétude de Genesio rejaillit sur les supporters olympiens, qui croisent les doigts pour que l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne finisse pas par jeter l’éponge face à l’ampleur de la tâche face à lui.