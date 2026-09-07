Bernal

Encore écarté, le crack du Barça va perdre patience

Liga07 sept. , 16:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs dimanche, Rodri a immédiatement justifié l’investissement du FC Barcelone. Le problème pour le club catalan, c’est que le champion du monde vient barrer la route du prodige Marc Bernal, également frustré au niveau de la sélection.
La priorité du FC Barcelone n’était un secret pour personne. Cet été, les Catalans ont tenté jusqu’au bout de s’offrir un attaquant de classe mondiale, et plus précisément Julian Alvarez, retenu par l’Atlético Madrid. Le Barça n’a donc pas atteint son objectif et s’est consolé avec un gros coup dans l’entrejeu. Ce n’était pas forcément le poste à renforcer. Mais la tentation de récupérer Rodri et de le chiper au Real Madrid était trop forte. Et tant pis le champion du monde vient barrer la route d’un prodige local.

Rodri fait une victime

Titulaire pour la première fois dimanche lors de la démonstration à Valence (5-0), l’ancien joueur de Manchester City a en effet poussé Marc Bernal sur le banc des remplaçants. Sans doute une déception pour le milieu de 19 ans qui avait débuté les trois premières journées de Liga. Malheureusement pour lui, le jeune talent devra s’y habituer et accepter de ne pas fréquenter la sélection espagnole dans l’immédiat. En attendant la prochaine liste de Luis de la Fuente, Tuttosport prédit la non-convocation de Marc Bernal à cause de la concurrence.
Le Barcelonais sera de nouveau appelé avec les Espoirs pendant que ses coéquipiers Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Rodri, Pedri, Fermin Lopez et Dani Olmo seront probablement conviés par le sélectionneur de la Roja. Une double frustration pour Marc Bernal à qui Hansi Flick s’est publiquement adressé dimanche. « Marc Bernal fait du très bon travail, a complimenté le coach du Barça. Je pense que c'est une bonne situation pour lui. S'il prend cette opportunité de la bonne manière, il progressera et deviendra de plus en plus fort. » Reste à savoir si le Blaugrana fera preuve de patience.
M. Bernal Casas

M. Bernal Casas

SpainEspagne Âge 19 Milieu

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2026/2027
Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Nantes Vire Maxime Dupe Et Cible Un Gardien N1
FC Nantes

Nantes détruit déjà son effectif

Benzema A Lol Cetait Infaisable Matthieu Louis Jean Clot Le Debat
OL

« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Renato Sanches
Mercato

Désespéré, Chelsea a flashé sur les flops du PSG

Mbappé
Kylian Mbappé

Dembélé et le PSG, Mbappé craque en conférence de presse

Fil Info

07 sept. , 15:30
Nantes détruit déjà son effectif
07 sept. , 15:00
« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat
07 sept. , 14:30
Désespéré, Chelsea a flashé sur les flops du PSG
07 sept. , 14:00
Dembélé et le PSG, Mbappé craque en conférence de presse
07 sept. , 13:30
OL : Openda a un gros défaut, il promet de changer
07 sept. , 13:00
Le PSG tremble, Pacho annoncé en Premier League
07 sept. , 12:40
« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire
07 sept. , 12:20
OM : Le départ de ce défenseur en Arabie Saoudite a capoté
07 sept. , 12:00
PSG : Luis Enrique prépare un gros coup à 55 ME au Barça

Derniers commentaires

« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Mais qu’est ce que tu invente pauvre idiot 🤦🏻la défaite hier de ton club t’as rendu debile à ce point?🤣 Dit moi à quel moment j’ai dit qu’il allait rompre sont contrat ? Je t’ai juste dit que pour l’amour d’un club un joueur peut faire n’importe quoi ! Tous simplement je n’ai jamais rien dit d’autre comme n’importe quel joueur de n’importe quelle club!! Comme troll tu te poses là comme un belle merde! Je serais toi prend 2/3 jours de repos, aval cette défaite car les 3 prochains matchs qui vous attendent risquent de te faire un AVC! T’ai vraiment au niveau de l’autre naze de desurCon 🤮

L1 : Deux Lyonnais se font une place dans l’équipe type

toujours aussi con toi , pauvre type

« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire

Mais de telles sommes pour juste faire un post et un coucou en Arabie saoudite de tant en temps... Forcément il pouvait pas refuser

Le PSG tremble, Pacho annoncé en Premier League

Comment peut on publier un article et surtout un titre aussi debile alors qu'il vient de prolonger jusqu'en 2031... Il a un contrat de 5 ans, comment voulez vous queboenpsg tremble une seconde !!!

OM : Défaite contre Paris, un Marseillais prend cher

Il a été vraiment mauvais et physiquement largué. Et ce n'était "que" le PFC.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading