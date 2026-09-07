Encore écarté, le crack du Barça va perdre patience

Pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs dimanche, Rodri a immédiatement justifié l’investissement du FC Barcelone. Le problème pour le club catalan, c’est que le champion du monde vient barrer la route du prodige Marc Bernal, également frustré au niveau de la sélection.

La priorité du FC Barcelone n’était un secret pour personne. Cet été, les Catalans ont tenté jusqu’au bout de s’offrir un attaquant de classe mondiale, et plus précisément Julian Alvarez, retenu par l’Atlético Madrid. Le Barça n’a donc pas atteint son objectif et s’est consolé avec un gros coup dans l’entrejeu. Ce n’était pas forcément le poste à renforcer. Mais la tentation de récupérer Rodri et de le chiper au Real Madrid était trop forte. Et tant pis le champion du monde vient barrer la route d’un prodige local.

Rodri fait une victime

Titulaire pour la première fois dimanche lors de la démonstration à Valence (5-0), l’ancien joueur de Manchester City a en effet poussé Marc Bernal sur le banc des remplaçants. Sans doute une déception pour le milieu de 19 ans qui avait débuté les trois premières journées de Liga. Malheureusement pour lui, le jeune talent devra s’y habituer et accepter de ne pas fréquenter la sélection espagnole dans l’immédiat. En attendant la prochaine liste de Luis de la Fuente, Tuttosport prédit la non-convocation de Marc Bernal à cause de la concurrence.

Le Barcelonais sera de nouveau appelé avec les Espoirs pendant que ses coéquipiers Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Rodri, Pedri, Fermin Lopez et Dani Olmo seront probablement conviés par le sélectionneur de la Roja. Une double frustration pour Marc Bernal à qui Hansi Flick s’est publiquement adressé dimanche. « Marc Bernal fait du très bon travail, a complimenté le coach du Barça. Je pense que c'est une bonne situation pour lui. S'il prend cette opportunité de la bonne manière, il progressera et deviendra de plus en plus fort. » Reste à savoir si le Blaugrana fera preuve de patience.