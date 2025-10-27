ICONSPORT_258213_0166

OM : Dani Ceballos arrive à Marseille pour 8 millions d'euros

OM27 oct. , 8:20
parCorentin Facy
9
Tout proche de signer à l’OM l’été dernier, Dani Ceballos pourrait finalement rejoindre Marseille au mois de janvier. Selon la presse espagnole, un accord a été trouvé entre le joueur, le club phocéen et le Real Madrid.
Déjà très actif lors du précédent mercato estival avec douze recrues au compteur, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas une grosse surprise en janvier prochain. Les dirigeants phocéens sont notamment à la recherche d’un milieu de terrain capable d’apporter un peu plus d’expérience dans ce secteur de jeu. L’été dernier, l’OM avait jeté son dévolu sur Dani Ceballos et avait trouvé un accord avec le Real Madrid. Mais l’international espagnol avait finalement refusé de signer à Marseille, après avoir pourtant ouvert la porte à un départ dans le championnat de France.
Un refus douloureux pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels n’ont toutefois jamais rompu le lien avec le joueur ni avec le Real Madrid. Une attitude qui pourrait porter ses fruits puisque selon les informations du site Fichajes, un transfert de Dani Ceballos à l’Olympique de Marseille est désormais envisagé pour le mercato hivernal. Le média spécialisé va plus loin et affirme qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé pour le prêt avec obligation d’achat de l’international espagnol. L’OM paierait 7,5 millions d’euros plus 500.000 euros de bonus et le Real Madrid conserverait de son côté 5% sur la future vente de Dani Ceballos. Un accord finalisé grâce à la volonté du club merengue de dégraisser au milieu de terrain, où Xabi Alonso a trop de joueurs depuis les retours de blessure d’Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham.

Direction l'OM en janvier pour Ceballos ?

L'Anglais et le Français étaient titulaires dimanche dans le Clasico au détriment d’un Dani Ceballos qui ne bénéficie plus d’un temps de jeu très important ces dernières semaines. Conscient que sa situation n’est pas optimale, le joueur est d’accord pour rejoindre l’OM avec l’espoir de grappiller davantage de temps de jeu et de faire partie de la sélection de Luis de la Fuente pour la Coupe du monde en juin prochain. Reste à voir si l’information se confirmera dans les jours à venir mais c’est un très gros coup que pourrait réaliser Marseille en ce mois de janvier avec un renfort du calibre de Dani Ceballos pour étoffer son milieu de terrain, secteur de jeu où Roberto De Zerbi peut déjà compter sur Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Bilal Nadir, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Geoffrey Kondogbia.

9
Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je ne connais pas.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr

