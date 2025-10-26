ICONSPORT_272416_0139
L'OM se voyait trop beau, Nabil Djellit se lâche

L'OM est tombé de haut ce samedi soir sur la pelouse du RC Lens. Les Phocéens ont perdu la tête de la Ligue 1 et connaissent de nouveau des moments plus compliqués à gérer. 
Roberto De Zerbi avait prévenu, le calme ne dure jamais longtemps dans un club comme l'OM. En une semaine, les Phocéens ont perdu deux rencontres des plus importantes. De quoi se mettre déjà en difficulté en Ligue des champions et perdre la première place de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont pourtant affiché de belles choses. Mais la fragilité défensive phocéenne aura causé pas mal de tort au collectif marseillais. Pour certains observateurs, l'OM s'est tout simplement vu trop beau alors qu'il fallait faire preuve d'humilité et avancer sereinement. Ce n'est pas Nabil Djellit qui dira le contraire. 

L'OM rappelé à l'ordre 

Sur son compte X, le journaliste n'a en effet pas manqué de donner un avertissement clair aux joueur de l'Olympique de Marseille, qui peuvent faire bien mieux : « Mauvaise opération pour l'OM. Déjà 3 défaites en 9 matches de L1... avec la C1 ça fait 5 défaites en 12 matches. C'est beaucoup mine de rien. Ça va mettre un peu fin à l'auto-congratulation... Il y a toujours moyen de faire une belle saison »

L'OM n'aura pas trop le temps de cogiter et s'attarder sur cette nouvelle défaite à Lens puisque la réception d'Angers pointe le bout de son nez. Ce sera mercredi soir au Stade Vélodrome. Une réaction est attendue de la part des fans et observateurs phocéens. Les Phocéens ne devront plus perdre trop de points, sous peine de se voir un peu décrochés par le wagon de tête. RDZ pourrait être amené à faire des changements forts au sein de l'équipe qui sera alignée face au SCO. Certains éléments ont certainement besoin de souffler après avoir pas mal enchainé. 
