OM : Courbis ne pardonne pas cette faute grave à De Zerbi

OM01 janv. , 18:00
parClaude Dautel
Toujours qualifié pour la Coupe de France, l'OM a fait de cette compétition une de ses priorités. Rolland Courbis espère que cette fois Roberto De Zerbi ne fera pas n'importe quoi.
Le hasard du tirage au sort a pour l'instant été clément avec l'Olympique de Marseille puisqu'après Bourg-en-Bresse (Nat), c'est Bayeux, formation de Régional 1, qui se présente sur la route du club phocéen. Mais, c'est un peu plus tard que Rolland Courbis compte sur l'OM. Agé de 72 ans, l'ancien joueur et entraîneur de Marseille pense que la Coupe de France est le trophée le plus facilement décrochable par son club de coeur, et il n'a toujours pas pardonné les choix récents de Roberto De Zerbi. Coach Courbis n'a surtout pas digéré l'élimination de l'an dernier face au LOSC au Vélodrome en 16ᵉ de finale de la Coupe de France. Ce soir-là, l'OM était tombé aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3).

L'OM ne doit plus faire de cadeau à ses joueurs

Contre Lille, Roberto De Zerbi avait choisi de titulariser Jeffrey de Lange à la place de Geronimo Rulli, pourtant spécialiste des tirs au but. Pour Rolland Courbis, ce genre de choix ne doit plus exister dans un club comme l'Olympique de Marseille en quête d'un titre depuis autant d'années. « On se débrouille pour gaspiller des occasions face à Annecy en 2023 et contre Lille l’an passé, quand le coach préfère faire plaisir à De Lange en mettant Rulli, spécialiste des penalties, sur le banc. S’ils ne se bougent pas, je ne sais pas si j’aurais la chance de vivre une nouvelle fois cette joie de mon vivant », a confié, dans La Provence, l'ancien coach marseillais.

Loading