OM : Courbis ne pardonne pas cette faute grave à De Zerbi

la valoir c'est pas toi qui l'a decide c'est l'acheteur ^^
Toi tu es vraiment un vrai marseillais qui préfère perdre au lieu de montrer ses capacités. En Allemagne le budget du Bayern est 4 fois plus que le 3° du classement. En Angleterre le budget d"Arsenal est 5 fois plus que Aston villa 3° Chelsea 6° son budget et 6 fois plus qu"Aston villa.. A Marseille enquête toute fraîche d'hier (cf l'équipe d'hier )votre président américain a dépensé depuis son arrivée 850 millions d'euros pour 0 TROPHÉE. Montpellier,lille monaco ont gagné chacun un championnat. Tu trouves normal que ces équipes gagnent un trophée. Si je me fie à es
Rires, les extrêmes gauche et droite là.
Entre 10 et 25...perso je vote ca.. il a rien montré cette saison avec sa blessure...
Mafoi ... cest pas la gauche qui défile avec des croix celtiques et des croix gammées... sur ce...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
