L’OM, ce n’est pas le PSG, Bayeux y croit

Coupe de France22 déc. , 11:00
parGuillaume Conte
La Coupe de France va mettre le Calvados en ébullition, avec la venue de l'OM à Caen pour y affronter la formation de Bayeux, qui évolue en R1, et compte bien jouer crânement sa chance.
Le rendez-vous magique de la Coupe de France n’est plus au premier week-end de janvier comme par le passé, mais il reste encore quelques belles surprises avant la trêve hivernale. Bayeux est clairement l’une des belles histoires de cette édition. La formation du Calvados avait déjà sorti son prestigieux voisin normand du SM Caen au cours de l’automne. L’équipe qui évolue au niveau régional (R1) ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, éliminant Blois (N2) ce samedi dans son antre.

Bayeux face à l'OM, Eric Fouda y croit

Le droit de s’offrir un tirage de prestige puisque c’est l’OM qui se rendra en Normandie, au Stade d’Ornano qui sera rempli jusqu’à la gorge pour l’occasion. De quoi créer de beaux souvenirs supplémentaires pour Eric Fouda, l’entraineur de Bayeux. Et pourquoi pas créer l’exploit contre l’un des gros bras de la Ligue 1. Le coach normand y croit clairement, sachant qu’il n’y aurait eu pour lui qu’une seule équipe contre qui il n’aurait eu aucune chance : le PSG.
« Le souhait de tomber contre l’OM ? C'était le mien aussi, pour terminer le parcours, si jamais ça devait s'arrêter. Parce que dans le sport, on ne sait jamais. Je voulais éviter juste le PSG, parce que sa maîtrise de balle est tellement grande qu'on aurait trop souffert. On va essayer d'être à la hauteur de l'événement avec nos armes. Nous, on va continuer à rêver. Il ne faut pas que notre rêve s'arrête. On sait que tout peut arriver. On le vérifie à tous les niveaux. Il y a des R1 qui ont battu des Ligue 1, des Ligue 2. Nous, on va continuer à rêver. Même si c'est l'Olympique de Marseille, on va continuer à rêver. Parce que si on nous enlève ce rêve, on n'a aucune chance de passer. Il faut qu'on ait toujours ce rêve au fond de nous. Ce sont ces rêves-là qui font avancer », a demandé dans L'Equipe l’ancien joueur d’Avranches, qui a entrainé une dizaine d’équipes de niveau régional en Normandie, et avait même connu un 1/8e de finale de Coupe de France avec Quevilly. Pour atteindre de ce nouveau stade, il lui faudra faire un nouvel exploit, en janvier face à l’OM. 
