OM : Neom ne lâche rien, Galtier va coûter cher

Prêt à mettre fin au passage d’Habib Beye, l’Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes pour la succession de son entraîneur. La direction s’intéresse notamment à Christophe Galtier. Mais le coach de Neom ne sera disponible qu’à condition de payer une indemnité aux Saoudiens.

Avant de se lancer pleinement sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille doit d’abord combler deux trous importants dans son organigramme. Le départ de Medhi Benatia laisse un vide au poste de directeur sportif, tandis que l’entraîneur Habib Beye, en échec dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, ne sera probablement pas conservé. Le club de Frank McCourt cherche activement son successeur et les noms des différents candidats défilent ces derniers jours.

On parle notamment de Christophe Galtier dont le séjour à Marseille ce week-end ne fait qu’alimenter les rumeurs. Le natif de la cité phocéenne est peut-être simplement venu se ressourcer. Mais la direction olympienne pourrait tenter d’en profiter. Pour le moment, l’Olympique de Marseille n’a fait que prendre des renseignements sur sa situation, affirme L’Equipe. Alors que Bruno Genesio et Adi Hütter ont été contactés, ce n’est pas le cas de Christophe Galtier qui, contrairement aux deux techniciens cités, ne sera pas libre au 30 juin.

Une rupture de contrat aurait sans doute fait les affaires des Marseillais. Mais toujours d’après le site du quotidien sportif, Neom n’a pas l’intention de libérer son entraîneur sous contrat jusqu’en 2027. L’ancien coach du Paris Saint-Germain s’est récemment entretenu avec son président Meshari Al-Motairi et les deux hommes ont prévu de se revoir une troisième fois pour préparer la saison prochaine. Leur séparation n’est donc pas d’actualité, ce qui implique que le départ de Christophe Galtier, très bien rémunéré en Arabie Saoudite, passerait par une grosse indemnité à payer pour l’Olympique de Marseille. Un obstacle gênant au moment où le club se serre la ceinture.