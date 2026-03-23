OM : C'est fait, McCourt valide le départ de Longoria

Ecarté depuis plusieurs semaines, l’ex-président de l’OM Pablo Longoria quitte officiellement le club. Un accord financier a été trouvé avec Frank McCourt.

« McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière » explique l’Olympique de Marseille sur son site officiel. Un communiqué dans lequel Pablo Longoria a également tenu à remercier tout le club après six années passés à Marseille.

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« Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure » peut-on par ailleurs lire. A présent, l’enjeu pour Frank McCourt et son équipe est de trouver une nouvelle direction pour l’Olympique de Marseille, Alban Juster n’ayant été nommé que par intérim. A la présidence, le chantier est immense mais il concerne aussi le secteur sportif. Pour rappel, le directeur du football Medhi Benatia a de fortes chances de quitter le club en juin prochain après avoir posé sa démission au mois de février puis en acceptant de poursuivre sa mission, à la demande de Frank McCourt, jusqu’à la fin de la saison.