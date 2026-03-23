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OM : C'est fait, McCourt valide le départ de Longoria

OM23 mars , 10:30
parCorentin Facy
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Ecarté depuis plusieurs semaines, l’ex-président de l’OM Pablo Longoria quitte officiellement le club. Un accord financier a été trouvé avec Frank McCourt.
Mis à l’écart depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria avait cédé il y a quelques jours son poste de président à Alban Juster, lequel a pris la présidence de l’Olympique de Marseille par intérim. Néanmoins, aucune communication n’avait été faite par le club phocéen au sujet du dirigeant espagnol. Et pour cause, il n’existait pas encore d’accord avec Frank McCourt sur les conditions de son départ, notamment sur le plan financier. C’est à présent chose faite. Dans un communiqué officiel publié sur le site de l’Olympique de Marseille, l’actuel 3e de Ligue 1 confirme que tout est réglé et que Pablo Longoria n’est plus au club.
« McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière » explique l’Olympique de Marseille sur son site officiel. Un communiqué dans lequel Pablo Longoria a également tenu à remercier tout le club après six années passés à Marseille.

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« Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure » peut-on par ailleurs lire. A présent, l’enjeu pour Frank McCourt et son équipe est de trouver une nouvelle direction pour l’Olympique de Marseille, Alban Juster n’ayant été nommé que par intérim. A la présidence, le chantier est immense mais il concerne aussi le secteur sportif. Pour rappel, le directeur du football Medhi Benatia a de fortes chances de quitter le club en juin prochain après avoir posé sa démission au mois de février puis en acceptant de poursuivre sa mission, à la demande de Frank McCourt, jusqu’à la fin de la saison.
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Derniers commentaires

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Non mais je veux bien toutes ces histoires de Ouin ouin, mais ca n'empêche qu'on reste a 1-1 et le match est relancé. On a le droit de gueuler. On peux pas se faire entuber sans rien dire en permanence.

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Il y aurait une solution très simple comme au basket, l'entraîneur de chaque équipe devrait avoir deux possibilités de visionnage de la VAR. Quand bien même il aurait eu vous me direz ça ne l'a pas empêché de visionner le tacle de boucher de Stessin sur Tolisso et de retirer son carton rouge.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
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Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
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4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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