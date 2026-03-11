OM : Platini refuse de remplacer Longoria

Pablo Longoria n'est plus président de l'OM. Si Alban Juster assure l'intérim, un nouvel homme fort est attendu l'été prochain. Et si Michel Platini, résident à Cassis, était le candidat idéal ? La réponse de l'ex-président de l'UEFA ne s'est pas faite attendre.

Souvent contesté pour sa stratégie au mercato, Pablo Longoria ne sera pas remplacé aussi facilement à l' Olympique de Marseille . L'Espagnol a été président du club phocéen pendant cinq années. A sa manière, il a su redonner ses lettres de noblesse à l'OM après le passage raté de Jacques-Henri Eyraud. Alban Juster l'a remplacé mais ce n'est qu'une solution provisoire. Expert dans la gestion budgétaire, il n'a aucune expérience du football professionnel, sur le terrain comme au rayon transferts.

Platini ne veut pas diriger l'OM

Un profil plus expérimenté et plus charismatique est attendu pour l'été prochain. Un homme pourrait faire l'affaire à quelques kilomètres de là seulement en la personne de Michel Platini. L'ancien numéro 10 des Bleus habite Cassis depuis plusieurs années. Il possède une expérience incroyable dans le football comme joueur, sélectionneur et surtout dirigeant. Avant ses problèmes judiciaires, il avait été un président de l'UEFA compétent et respecté. Acquitté par la justice suisse, Platini peut-il devenir le nouveau boss de l'OM ?

Interrogé à ce sujet par l'After Foot de RMC, le triple ballon d'Or n'a pas laissé beaucoup d'espoir aux supporters marseillais. « Je vous ai dit que je ne reviendrai plus dans le football, dans les institutions, les clubs. Le temps passe et c’est toujours compliqué de revenir. Transmettre à des enfants oui, j’ai 71 ans cette année et jouer au ballon ça devient compliqué. Difficile de courir, tacler, tirer mais j’ai toujours la vision du jeu… », a t-il lâché. Les recherches vont donc se poursuivre pour l'OM. Toutefois, pas besoin d'un CV équivalent à celui de Platini pour réussir à Marseille. Pape Diouf l'avait prouvé par le passé.