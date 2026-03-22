OM : McCourt fait le ménage, Benatia et Juster out !

Frank McCourt va reprendre en mains l'OM dans les prochaines semaines, et Medhi Benatia ne va pas changer d'avis sur son cas personnel. Son départ ne fait pour l'heure plus aucun doute.

Les dirigeants marseillais voient plus souvent les supporters en réunion que Frank McCourt. Ce samedi soir, les représentants des principaux groupes de supporters étaient de nouveau conviés par les dirigeants de l’OM pour faire le point à deux mois de la fin de la saison. Il s’agissait surtout de s’assurer d’une certaine union sacrée pour les prochains matchs au Vélodrome et en déplacement, après plusieurs actions d’éclat pour marquer le ras-le-bol des fans ces dernières semaines. Contre Lille, cela devrait se calmer un peu au stade du boulevard Michelet, mais la situation reste tendue.

Juster prévient les supporters de l'OM

La preuve, les supporters ont demandé des comptes à Alban Juster, le président du directoire de l’OM, au sujet de la tenue du club, et notamment ce qu’il allait advenir en fin de saison. Dans un premier temps, Alban Juster a rappelé qu’il n’occupait ces fonctions que par interim, et que Frank McCourt allait intervenir cet été pour remettre de l’ordre dans la maison. Le propriétaire du club compte bien placer des hommes ou des femmes à lui aux postes importants afin de reprendre le contrôle sur le club, et surtout sur ses dépenses. Des décisions qui sont forcément très attendues, mais qui pourraient aussi marquer la fin du recrutement de joueurs majeurs ou de gros investissements pour se renforcer à chaque mercato. L'idée principale étant d'arrête de perdre des dizaines de millions d'euros par an.

Des conditions qui confirment le départ désormais quasiment inéluctable de Medhi Benatia. Selon RMC, le dirigeant olympien ne se projette pas du tout sur la saison prochaine et se prépare à vider son casier à l’issue de la saison, comme il l’avait annoncé dans sa communication sur ses réseaux. Impossible pour lui à l’heure actuelle de se projeter plus loin, et les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria l’ont conforté dans cette décision d’arrêter les frais avec l’OM dans deux mois.

Ce sera donc un sacré chantier l’été prochain à Marseille, et les supporters qui voulaient du changement, vont donc être servis.