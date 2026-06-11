Plus de rouges que de buts, le Mexique s'offre le match d’ouverture

Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
30 millions ?? Sérieux ?
ça va être dur, on verra bien
L agent de barcola était aperçu a Liverpool
C’est l’jeu ma pauv’Lucette. Et puis , en plus, pas l’choix… et la même chose pour les Zinzins …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
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La folie à Mexico ! Quiñones profite de l’erreur et ouvre le score pour le Mexique ⚽️ Le Mexique mène 1-0. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en direct sur M6 et M6+ bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #MEXSAF
Nouveau carton rouge pour l’Afrique du Sud après intervention de la vidéo 🟥📺 Le Mexique mène 2-0, les Bafana Bafana vont terminer à 9. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en direct sur M6 et M6+ bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #MEXSAF