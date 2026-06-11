Plus de rouges que de buts, le Mexique s'offre le match d’ouverture

1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

Stade Azteca, Mexico (Mexique).

Mexique - Afrique du Sud : 2-0.

Buts : Quinones (9e), Jimenez (67e) pour le Mexique.

Expulsions : Montes (90e+2) pour le Mexique ; Sithole (49e), Zwane (84e) pour l’Afrique du Sud.

Lors d'un match d’ouverture de la Coupe du Monde 2026 plutôt chaud avec trois cartons rouges, le Mexique a tranquillement dominé l’Afrique du Sud devant son public du Stade Azteca (2-0).

Comme en 2010, le match d’ouverture du Mondial opposait le Mexique à l’Afrique du Sud. Devant leur public bouillant, les Mexicains prenaient vite les choses en main. Après une première grosse occasion de Jimenez bien repoussée par Williams (5e), Quinones marquait le premier but de cette Coupe du Monde ! Profitant d’une erreur de relance des Sud-Africains, l'attaquant d’Al-Qadsiah récupérait la balle dans l’axe et trouvait le chemin des filets d’une frappe puissante entre les jambes du gardien (1-0 à la 9e). En fin de première période, Jimenez (42e) et Quinones (42e) étaient proches du break, mais Williams et le poteau maintenaient l’Afrique du Sud en vie jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’Afrique du Sud se compliquait encore plus la tâche en perdant Sithole, qui écopait d’un carton rouge direct pour une faute en tant que dernier défenseur sur Brian Gutierrez (50e). La suite logique en découlait avec le but du break de Jimenez, qui reprenait un bon centre d'Alvarado de la tête pour donner une belle avance à son pays (2-0 à la 67e). En fin de match, après visionnage de la VAR, Monsieur Sampaio expulsait le Sud-Africain Zwane après un geste dangereux du bras sur Alvarado (84e). Dans le temps additionnel, l’arbitre sortait un troisième rouge en expulsant le Mexicain Montes, auteur d'une intervention irrégulière sur Mudau (90e+2). Cette nouvelle expulsion ne changeait rien au score final, puisque le Mexique s'offre une belle victoire et la première place du groupe A à l'issue de ce match d'ouverture bien animé.