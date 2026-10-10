OM : Ce joueur oublié veut choquer Genesio

L'OM veut s'appuyer sur des valeurs sûres dans les prochaines semaines. Tochukwu Nnadi pourrait bien avoir un rôle important à jouer.

L'Olympique de Marseille a vécu un mercato estival particulièrement difficile, marqué par de nombreux départs. Si Bruno Genesio n'a pas pu renforcer son effectif, cette situation pourrait désormais ouvrir la voie à des joueurs jusque-là peu utilisés. C'est notamment le cas de Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain nigérian veut saisir sa chance afin de lancer véritablement sa carrière à l' OM , lui qui a très peu joué depuis son arrivée sur la Canebière en provenance du SV Zulte Waregem. Une situation qui interroge certains observateurs...

Nnadi mérite plus et l'OM doit le comprendre ?

L'Equipe, un connaisseur de l'effectif marseillais a notamment pris la défense du Nigérian, qui a pour lui les qualités nécessaires pour s'imposer durablement à l'OM : « Nnadi ? Alors oui ce n'est pas Verratti avec le ballon, et encore, il se débrouille. Mais c'est un mec fiable, qui tamponne et qui cavale. Il a un profil physique qui a tout pour s'épanouir en Ligue 1. Lui et Kamissoko, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne les voit pas plus. » Dans des propos rapportés par, un connaisseur de l'effectif marseillais a notamment pris la défense du Nigérian, qui a pour lui les qualités nécessaires pour s'imposer durablement à l'OM :

Le sélectionneur du Nigéria, Eric Chelle, a aussi beaucoup de respect pour Nnadi, qu'il attendait d'ailleurs plus en Angleterre : « Nnadi ? C'est un bon coup de l'OM ! Je m'attendais à ce qu'il aille en Premier League. »

Nnadi pourrait avoir l'occasion de s'exprimer ce dimanche soir sur la pelouse de Troyes en Ligue 1. L'OM a absolument besoin d'une victoire pour relancer la machine, alors que les hommes de Bruno Genesio occupent actuellement une place de relégable en championnat. Chaque joueur devra apporter sa pierre à l'édifice pour aider le club phocéen à sortir de cette mauvaise passe. Aux joueurs concernés de saisir leur chance.