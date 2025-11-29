OM : Ce flop brille en Série A, l'Inter passe à l'action

l om officialise le depart d ismael kone iconsport 236874 0064 396401

L'OM pourrait vivre des prochaines semaines chargées sur le marché des transferts. Les Phocéens espèrent notamment procéder à des ventes pour soulager leurs finances.
L'OM est toujours un club à suivre lors des fenêtres de mercato. Il faut dire que la récente venue à Marseille de Medhi Benatia a changé pas mal de choses. Le directeur sportif phocéen a fait venir des joueurs d'un niveau supérieur. Il sait aussi parfaitement gérer un effectif. Dans un futur proche, le Marocain souhaitera notamment réaliser des ventes afin de soulager un peu les finances de l'Olympique de Marseille. Il y a quelques mois, Ismaël Koné était prêté en Italie du côté de Sassuolo. Et les performances du milieu de terrain canadien ne passent pas inaperçues en Série A.

Koné régale l'Italie 

Selon des informations relayées par L'Interista, l'Inter serait en effet chaud à l'idée de recruter Ismaël Koné à l'issue de la saison. Pour rappel, Sassuolo dispose d'une option d'achat obligatoire concernant le joueur de 23 ans, fixée à 10 millions d'euros en cas de maintien. Sauf rebondissement, elle sera activée compte tenu du bon classement en Série A du club italien. Si les Lombards veulent donc acheter Koné, ils devront trouver un terrain d'entente avec Sassuolo. Mais la perspective de jouer dans un club comme l'Inter a de quoi plaire au futur ancien joueur de l'OM. Surtout que ce serait une belle revanche pour lui après un passage raté dans la cité phocéenne. 

Avec l'Olympique de Marseille, le natif d'Abidjan n'aura au total joué que 9 petits matchs. Il avait déjà été prêté la saison passée au Stade Rennais. Avant la Coupe du monde avec le Canada, Ismaël Koné veut continuer de monter en puissance et gagner suffisamment de confiance pour s'installer comme une référence à son poste. Et tant pis si l'OM est passé à côté de son potentiel. 
